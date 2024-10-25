В Ивано-Франковске начинает работу языковой патруль — что известно

Языковой патруль Ивано-Франковска. Фото: Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Стала известна дата начала работы первых инспекторов-волонтеров в Ивано-Франковске — на улице языковой патруль выйдет с 28 октября. Треть желающих следить за чистотой украинского — переселенцы.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире ТРК "Вежа".

Читайте также:

Собрание языковых инспекторов. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Языковой патруль в Ивано-Франковске — что известно

Как сообщил глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в собрании языковых инспекторов приняли участие около 40 человек.

"Ожидал, что это будут преимущественно люди постарше, но очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть — внутренне перемещенные лица", — рассказал Марцинков.

Языковые инспекторы в Ивано-Франковске. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

По словам мэра, языковые инспекторы-волонтеры будут работать исключительно в правовом поле.

"Популяризируем курсы украинского языка. Продумали большое количество мероприятий на зимний период с привлечением писателей и театра", — объяснил глава города.

На своей странице в Facebook Руслан Марцинкив опубликовал фотографии из подготовительного собрания.

"Мы должны быть 100% украиноязычным городом. Городом — патриотов своей страны", — написал он.

Известно, что набор волонтеров в языковые инспекторы продолжается. Будущие инспекторы могут указать в анкете желаемое направление деятельности — раздавать информационные листовки или следить за соблюдением языкового законодательства.

Роман Марцинкив и языковые инспекторы. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Напомним, во Львове мэр заявил, что в настоящее время в городе нет необходимости для создания "языковых патрулей". По словам Андрея Садового, люди во Львове с востока переходят на украинский под влиянием среды.

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае принятия закона о запрете общения в школах на русском языке, школьники или их родители будут платить штраф.