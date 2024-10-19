За російську мову в українських школах можуть штрафувати

Діти в школі. Ілюстративне фото: osvitoria.media

У разі прийняття закону щодо заборони спілкування в школах російською мовою, що є мовою агресора, школярі або їхні батьки будуть сплачувати штраф. Все залежить від віку порушника.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ ІНФО з посиланням на юриста Ігоря Фещенко.

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За словами адвоката, дітям до 14 років та їхнім батькам штраф не виписуватимуть. За підлітків віком з 14 до 16 років штраф платитимуть батьки, адже вони за законом несуть за них відповідальність.

Повідомлення щодо коментаря юриста. Фото: Скриншот

З 16 років штрафувати можуть вже самих учнів. Сума штрафу коливатиметься від 850 до 1700 грн.

Міністерство освіти та науки України (МОН) підтримало законопроєкт, який передбачає заборону використання російської мови під час перерв у школах. Але до документа було кілька зауважень. Закон ще не прийнятий.

Нагадаємо, Одеса потрапила у ТОП-3 порушників мовного закону. З початку року з Одеської області надійшло 75 звернень щодо порушення мовного законодавства.

Також ми повідомляли, шо мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.