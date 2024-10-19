За русский язык в украинских школах могут штрафовать

Дети в школе. Иллюстративное фото: osvitoria.media

В случае принятия закона о запрете общения в школах на русском языке, являющемся языком агрессора, школьники или их родители будут платить штраф. Всё зависит от возраста нарушителя.

Об этом сообщает Telegram-канал Київ ІНФО со ссылкой на юриста Игоря Фещенко.

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По словам адвоката, детям до 14 лет и их родителям штраф не будут выписывать. За подростков от 14 до 16 лет штраф будут платить родители, ведь они по закону несут за них ответственность.

Сообщения о комментарии юриста. Фото: Скриншот

С 16 лет штрафовать могут уже самих учеников. Сумма штрафа будет колебаться от 850 до 1700 грн.

Министерство образования и науки Украины (МОН) поддержало законопроект, предусматривающий запрещение использования русского языка во время перерывов в школах. Но к документу было несколько замечаний. Закон еще не принят.

Напомним, Одесса попала в ТОП-3 нарушителей языкового закона. С начала года из Одесской области поступило 75 обращений по поводу нарушения языкового законодательства.

Также мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.