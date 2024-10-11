Російська мова на перервах у школі — Міносвіти підтримує заборону

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Фото: facebook.com oksenlisovyi

Міністерство освіти та науки України (МОН) підтримало законопроєкт, який передбачає заборону використання російської мови під час перерв у школах. Але до документу було кілька зауважень

Про це очільник МОН Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у п'ятницю, 11 жовтня, пишуть Українські новини.

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Лісовий зазначив, що міністерство підтримало із деякими зауваженнями законопроєкт, який був ініційований депутаткою Наталією Піпою.

Водночас він підкреслив важливість рівноправного розвитку мов національних меншин, особливо мов країн-членів Європейського Союзу.

Проте, міністр чітко вказав, що заборона на використання російської мови є обґрунтованою, оскільки вона використовується країною-агресором як інструмент впливу. Він зазначив, що мова може стати зброєю для виправдання агресії, тому її обмеження в освітньому процесі є актуальним питанням.

"Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії", – наголосив Лісовий.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що переговори про мир мають включати питання "прав російськомовного населення" в Україні.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.