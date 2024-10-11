Русский язык на переменах в школе — Минобразования поддерживает запрет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: facebook.com oksenlisovyi

Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект, предусматривающий запрещение использования русского языка во время перерывов в школах. Но к документу было несколько замечаний

Об этом министр образования Оксен Лисовой заявил на часе вопросов к правительству в пятницу, 11 октября, пишут Українські новини.

Читайте также:

Позиция Минобразования касаемо законопроекта о запрете русского на перерывах

Лисовой отметил, что министерство поддержало с некоторыми замечаниями законопроект, инициированный депутатом Наталией Пипой.

В то же время, он подчеркнул важность равноправного развития языков национальных меньшинств, особенно языков стран-членов Европейского Союза.

Однако министр четко указал, что запрет на использование русского языка обоснован, поскольку он используется страной-агрессором как инструмент влияния. Он отметил, что язык может стать оружием для оправдания агрессии, поэтому его ограничение в образовательном процессе является актуальным вопросом.

"Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", – подчеркнул Лисовой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о мире должны включать в себя вопросы "прав русскоязычного населения" в Украине.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.