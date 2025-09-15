Языковые патрули в Украине — нужны ли в Украине

Омбудсмен высказалась, нужны ли языковые патрули в Украине
В Украине не будут вводить языковых патрулей. На это есть несколько причин и одна из них — деньги нужны на финансирование обороноспособности страны.
Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью "Главкому".
Будут ли языковые патрули в Украине
Ивановская отметила, что языковых патрулей не будет по нескольким причинам:
- во-первых, трудно донести такую инициативу до травмированного войной общества, часть которого не смогла выучить украинский;
- во-вторых, финансирование идет на оборонку, а не на полноценное обеспечение языковых программ.
"В таких условиях введение механизмов контроля, в том числе и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию", — отметила обмудсмен.
В то же время она добавила, что есть часть общества, которая убеждена, что именно такие решительные меры, в частности, большие штрафы и патрулирование, могли решить все языковые вопросы.
"Язык — это не кара Господня. Украинский язык надо заслужить и надо полюбить", — подчеркнула Ивановская.
Напомним, в прошлом году языковые патрули появились в Ивано-Франковске. Треть желающих, которые хотели следить за чистотой украинского — переселенцы.
Задача общественных инспекторов на улицах города и в общественных заведениях следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве.
