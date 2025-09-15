Языковые патрули в Украине — нужны ли в Украине

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская. Фото: Главком

В Украине не будут вводить языковых патрулей. На это есть несколько причин и одна из них — деньги нужны на финансирование обороноспособности страны.

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью "Главкому".

Будут ли языковые патрули в Украине

Ивановская отметила, что языковых патрулей не будет по нескольким причинам:

во-первых, трудно донести такую инициативу до травмированного войной общества, часть которого не смогла выучить украинский;

во-вторых, финансирование идет на оборонку, а не на полноценное обеспечение языковых программ.

"В таких условиях введение механизмов контроля, в том числе и языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию", — отметила обмудсмен.

В то же время она добавила, что есть часть общества, которая убеждена, что именно такие решительные меры, в частности, большие штрафы и патрулирование, могли решить все языковые вопросы.

"Язык — это не кара Господня. Украинский язык надо заслужить и надо полюбить", — подчеркнула Ивановская.

Напомним, в прошлом году языковые патрули появились в Ивано-Франковске. Треть желающих, которые хотели следить за чистотой украинского — переселенцы.

Задача общественных инспекторов на улицах города и в общественных заведениях следить за соблюдением языкового законодательства и популяризировать использование государственного языка в публичном пространстве.