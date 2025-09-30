Частина українців знову починают говорити російською мовою, заявила омбудсмен

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Фото: facebook.com/olena.ivanovska

В Україні після кількох років повномасштабної війни частина суспільства знову повертається до російської мови. Це є небезпечною тенденцією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Реклама

Читайте також:

Що сказала мовний омбудсмен про російську мову в Україні

"У 2022 році ми всі були насторожі: прислухалися до мовлення кожного, адже російська асоціювалася з агресором. Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик. Це небезпечна тенденція", — заявила Івановська.

Вона зазначила, що в Україні спостерігається певний відкат у мовному питанні, особливо в освітній сфері.

Також омбудсмен підкреслила, що Україна є демократичною державою, і неможливо регулювати, якою мовою дитина спілкується з матір’ю. Водночас Івановська додала, що саме у ранньому віці формуються мовні звички, і якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, надалі позбутися цього буде значно складніше.

Окрім того, вона підкреслила, що застосування насильства чи будь-яких "диких методів" у цій сфері є неприйнятними.

"Ми прагнемо до Європи, а там основою є свідомий вибір. Тому я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад. Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти. Дитина має зростати в атмосфері, де українське слово асоціюється з теплом, з домом, з найріднішими", — заявила вона.

Також омбудсменка уточнила, що мовне законодавство в Україні не передбачає створення жодних "мовних патрулів".

Нагадаємо, кілька тижнів тому Іваноська заявила, що в Україні не будуть запроваджувати мовних патрулів з кількох причин. Одна з них — потреба фінансування обороноздатності країни.

Також вона розповіла, що їй писали погрози із фразою "ти закінчиш як Фаріон".