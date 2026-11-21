Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа щодо значних витрат Європи на підтримку Києва. Президент США повідомив, після завершення російсько-української війни країни-партнери могли б спрямувати ці кошти на власні потреби.

Про це повідомив глава держави, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Що Зеленський сказав про позицію Трампа щодо витрат Європи

Володимир Зеленський наголосив, що не сприйняв слова Дональда Трампа як погрозу. Натомість країни Європи під час засідання Коаліції охочих висловили бажання підтримувати Україну й надалі.

Глава держави вважає, що обсяги допомоги можуть зростати, якщо російський диктатор Володимир Путін не шукатиме шляхів для завершення бойових дій.

Зеленський заявив про неможливість тиску на Європу

Володимир Зеленський повідомив журналістам, що країни Європи демонструють єдність у питанні допомоги Україні. За словами президента, наразі США розуміють, що тиснути на європейських партнерів у цьому питанні неможливо.

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"Сьогодні Європа в такому настрої. Я думаю, що Сполучені Штати Америки розуміють, що сьогодні тиснути на Європу неможливо. Сильне об'єднання навколо України", — заявив він.

Натомість Рада ЄС ухвалила рішення виділити додаткові 1 млрд євро на військову допомогу для України. Кошти мають спрямувати на підсилення ЗСУ.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив готовність зустрітись з Президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту G20. За його словами, держава чекає запрошення на захід.

Новини.LIVE інформували, що американський лідер Дональд Трамп засудив Міжнародний кримінальний суд за те, що вони ведуть справи проти очільника Кремля Володимира Путіна. За його словами, ця організація "вийшла з-під контролю".