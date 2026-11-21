Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о значительных расходах Европы на поддержку Киева. Президент США сообщил, что после завершения российско-украинской войны страны-партнеры могли бы направить эти средства на собственные нужды.

Об этом сообщил глава государства, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Что Зеленский сказал о позиции Трампа относительно расходов Европы

Владимир Зеленский подчеркнул, что не воспринял слова Дональда Трампа как угрозу. Напротив, страны Европы во время заседания «Коалиции желающих» выразили желание поддерживать Украину и в дальнейшем.

Глава государства считает, что объемы помощи могут расти, если российский диктатор Владимир Путин не будет искать путей для прекращения боевых действий.

Зеленский заявил о невозможности давления на Европу

Владимир Зеленский сообщил журналистам, что страны Европы демонстрируют единство в вопросе помощи Украине. По словам президента, в настоящее время США понимают, что оказывать давление на европейских партнеров в этом вопросе невозможно.

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"Сегодня Европа настроена именно так. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки понимают, что сегодня оказывать давление на Европу невозможно. Вокруг Украины сформировался сильный альянс", — заявил он.

В свою очередь, Совет ЕС принял решение выделить дополнительный 1 млрд евро на военную помощь Украине. Средства должны быть направлены на укрепление ВСУ.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20. По его словам, государство ожидает приглашения на мероприятие.

Новини.LIVE сообщали, что американский лидер Дональд Трамп осудил Международный уголовный суд за то, что тот ведет дела против главы Кремля Владимира Путина. По его словам, эта организация "вышла из-под контроля".