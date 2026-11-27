Російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Росія здатна швидко поповнювати втрати особового складу, однак не може забезпечити належну якість підготовки новобранців. За його словами, російських мобілізованих готують лише 21 день, тоді як в Україні цей процес триває два місяці.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву Тимочка в ефірі Ранок.LIVE.

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Росія не може якісно поповнювати втрати на фронті

За словами Тимочка, російське командування робить ставку на так звану дешеву піхоту, яку масово використовує під час штурмів.

Водночас військовослужбовців із кращими здібностями намагаються спрямовувати до підрозділів безпілотних систем, артилерії та танкових військ.

Експерт зазначив, що втрати піхоти російська армія компенсує відносно швидко, проте новобранцям бракує часу для опанування необхідних навичок.

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"Замінити кількісно людей Росія може, якісно — не може. У них на підготовку мобілізованого відводиться 21 день, три тижні. У нас — два місяці", — наголосив Тимочко.

Експерт пояснив, що триваліша підготовка українських військових уповільнює їхнє прибуття на передову, однак дозволяє забезпечити вищий рівень професійних навичок.

Натомість російське командування, за словами Тимочка, розраховує досягати результатів завдяки чисельній перевазі.

Росія намагається утримувати поранених військових в армії

Окремо Тимочко звернув увагу на ставлення російського командування до поранених солдатів. На його думку, Кремль зацікавлений у тому, щоб військові після поранень залишалися в армії та не поверталися до цивільного життя.

"Вони роблять ставку на те, щоб російські поранені військові не покидали армію, не виходили за межі армії, щоб оця маса покалічених, побитих росіян не виносила правду про війну", — заявив експерт.

На його думку, готовність російського командування жертвувати великою кількістю військових є одним із чинників значних втрат армії РФ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Генштаб ЗСУ оголосив про рекордні втрати російської армії від початку 2026 року — 432 519 військовослужбовців. Цей показник уже перевищив втрати противника за весь 2024 рік, які становили 430 790 осіб.

Також Новини.LIVE писали, що раніше скерували до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців. За даними слідства, 14 червня 2022 року вони пограбували магазини побутової техніки та продуктів у Великій Олександрівці Херсонської області.