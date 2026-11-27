Российские военные. Фото иллюстративное: российские СМИ

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Россия способна быстро восполнять потери личного состава, однако не может обеспечить надлежащее качество подготовки новобранцев. По его словам, российских мобилизованных готовят всего 21 день, тогда как в Украине этот процесс длится два месяца.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Россия не может качественно восполнять потери на фронте

По словам Тимочко, российское командование делает ставку на так называемую дешевую пехоту, которую массово использует во время штурмов.

В то же время военнослужащих с лучшими способностями стараются направлять в подразделения беспилотных систем, артиллерии и танковых войск.

Эксперт отметил, что потери пехоты российская армия компенсирует относительно быстро, однако новобранцам не хватает времени для освоения необходимых навыков.

Читайте также:

"Заменить количественно людей Россия может, качественно — не может. У них на подготовку мобилизованного отводится 21 день, три недели. У нас — два месяца", — подчеркнул Тимочко.

Эксперт объяснил, что более продолжительная подготовка украинских военных замедляет их прибытие на передовую, однако позволяет обеспечить более высокий уровень профессиональных навыков.

Вместо этого российское командование, по словам Тимочко, рассчитывает добиваться результатов благодаря численному превосходству.

Россия пытается удерживать раненых военных в армии

Отдельно Тимочко обратил внимание на отношение российского командования к раненым солдатам. По его мнению, Кремль заинтересован в том, чтобы военные после ранений оставались в армии и не возвращались к гражданской жизни.

"Они делают ставку на то, чтобы российские раненые военные не покидали армию, не выходили за пределы армии, чтобы эта масса искалеченных, избитых россиян не выносила правду о войне", — заявил эксперт.

По его мнению, готовность российского командования жертвовать большим количеством военнослужащих является одним из факторов значительных потерь армии РФ.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Генштаб ВСУ объявил о рекордных потерях российской армии с начала 2026 года — 432 519 военнослужащих. Этот показатель уже превысил потери противника за весь 2024 год, которые составили 430 790 человек.

Также Новини.LIVE писали, что ранее направили в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих. По данным следствия, 14 июня 2022 года они ограбили магазины бытовой техники и продуктов в Великой Александровке Херсонской области.