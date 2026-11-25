Російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців. Їх обвинувачують у пограбуванні магазинів та викраденні майна під час окупації Великої Олександрівки Бериславського району Херсонської області у 2022 році.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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Російські військові грабували магазини на Херсонщині

За даними слідства, обвинуваченими є 37-річний та 38-річний військовослужбовці десантно-штурмової бригади Збройних сил РФ.

З лютого 2022 року вони перебували на території Великої Олександрівки, де брали участь у забезпеченні окупаційного режиму.

Слідчі встановили, що 14 червня 2022 року озброєні російські військові зламали ломом вхідні двері місцевого магазину побутової техніки та почали виносити звідти товари. Частину викраденого майна окупанти завантажили у бронеавтомобіль, а решту — до мікроавтобуса, на якому прибув один з обвинувачених.

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Приблизно через пів години обидва чоловіки разом з іншим військовослужбовцем повернулися до магазину та продовжили викрадати майно. Після цього вони проникли до розташованого поруч продуктового магазину, звідки також винесли товари.

За інформацією прокуратури, в обох торговельних закладах російські військові забрали готівку з кас.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Військовослужбовцям РФ інкримінують участь у пограбуванні місцевих магазинів та вивезенні майна під час окупації населеного пункту.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська армія втратила 432 519 військовослужбовців від початку 2026 року, встановивши новий антирекорд за весь період повномасштабної війни. Цей показник перевищив втрати за весь 2024 рік, коли Росія втратила 430 790 військових.

Також Новини.LIVE писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про значні щомісячні втрати російської армії у війні проти України. За його словами, щомісяця Росія втрачає від 40 до 50 тисяч військовослужбовців загиблими та тяжкопораненими. Для порівняння він навів втрати США у війні у В'єтнамі, які за 14 років становили близько 56 тисяч людей.