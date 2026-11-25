Российские военные. Фото иллюстративное: российские СМИ

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух российских военнослужащих. Их обвиняют в ограблении магазинов и похищении имущества во время оккупации Великой Александровки Бериславского района Херсонской области в 2022 году.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

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Российские военные грабили магазины в Херсонской области

По данным следствия, обвиняемыми являются 37-летний и 38-летний военнослужащие десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.

С февраля 2022 года они находились на территории Великой Александровки, где участвовали в обеспечении оккупационного режима.

Следователи установили, что 14 июня 2022 года вооруженные российские военные взломали ломом входную дверь местного магазина бытовой техники и начали выносить оттуда товары. Часть похищенного имущества оккупанты загрузили в бронеавтомобиль, а остальное — в микроавтобус, на котором прибыл один из обвиняемых.

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Примерно через полчаса оба мужчины вместе с другим военнослужащим вернулись в магазин и продолжили похищать имущество. После этого они проникли в расположенный рядом продуктовый магазин, откуда также вынесли товары.

По информации прокуратуры, в обоих торговых заведениях российские военные забрали наличные деньги из касс.

Обвинительный акт уже направили в суд. Военнослужащим РФ инкриминируют участие в ограблении местных магазинов и вывозе имущества во время оккупации населенного пункта.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российская армия потеряла 432 519 военнослужащих с начала 2026 года, установив новый антирекорд за весь период полномасштабной войны. Этот показатель превысил потери за весь 2024 год, когда Россия потеряла 430 790 военных.

Также Новини.LIVE писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о значительных ежемесячных потерях российской армии в войне против Украины. По его словам, ежемесячно Россия теряет от 40 до 50 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Для сравнения он привел потери США во время войны во Вьетнаме, которые за 14 лет составили около 56 тысяч человек.