Тимчасовий очільник Мінцифри — що відомо про Олександра Борнякова

Тимчасовий очільник Мінцифри — що відомо про Олександра Борнякова

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:16
Олександр Борняков — біографія та кар'єра
Олександр Борняков. Фото: Борняков/Facebook

У четвер, 15 січня, Кабінет Міністрів України призначив Олександра Борнякова, заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції, виконувачем обов’язків міністра цифрової трансформації. Відтак, він тимчасово очолить Мінцифри.

Що відомо про життя та діяльність Олександра Борнякова, читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Олександр Борняков — що відомо про тимчасового очільника Мінцифри

Український підприємець і політик Олександр Борняков народився 1 березня 1982 року в місті Болград Одеської області. Він був заступником міністра цифрової трансформації України з розвитку IT. Також Борняков керує проєктом Дія.City. Окрім цього, він є співзасновником бізнес-акселератора WannaBiz.

Борняков навчався в Київському національному авіаційному університеті за спеціальністю "маркетинг". Здобув ступінь MBA в Університеті Нью-Брансвіка (Канада) та ступінь MPA в Колумбійському університеті.

У 2007 році Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. У 2014 році він увійшов до складу правління компанії Intersog Україна як керівний партнер після того, як SoftTechnics придбала чиказька компанія Intersog.

У 2008 році Борняков заснував платформу для монетизації відеореклами VertaMedia. У 2012 році став її директором.

У 2012 році став співзасновником бізнес-інкубатора WannaBiz.

У 2016 році Борняков увійшов до рейтингу 25 бізнес-лідерів-новаторів України, за версією The Kyiv Post.

Олександр Борняков
Олександр Борняков. Фото: Борняков/Facebook

Державна служба Борнякова — деталі

У 2010 році Олександр Борняков став депутатом Одеської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, членом секретаріату обласної ради та головою комісії з питань інформатизації та зв'язку.

У 2015 році Борнякова було обрано депутатом Одеської міської ради, він став головою комісії з економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

З жовтня 2019 року — заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Борняков займається проєктом Дія.City, програмою електронного резидентства uResidency, розвитком штучного інтелекту в Україні.

З 2019 року він є секретарем Наглядової ради Українського фонду стартапів. Як представник Міністерства цифрової трансформації, Борняков координує діяльність державного кластера оборонних технологій Brave1.

Нагадаємо, що Верховна Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації.

Натомість Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
