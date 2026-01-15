Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Временный глава Минцифры — что известно об Александре Борнякове

Временный глава Минцифры — что известно об Александре Борнякове

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 12:16
Александр Борняков — биография и карьера
Александр Борняков. Фото: Борняков/Facebook

В четверг, 15 января, Кабинет Министров Украины назначил Александра Борнякова, заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции, исполняющим обязанности министра цифровой трансформации. Следовательно, он временно возглавит Минцифры.

Что известно о жизни и деятельности Александра Борнякова, читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Александр Борняков — что известно о временном главе Минцифры

Украинский предприниматель и политик Александр Борняков родился 1 марта 1982 года в городе Болград Одесской области. Он был заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IT. Также Борняков руководит проектом Дія.City. Кроме этого, он является соучредителем бизнес-акселератора WannaBiz.

Борняков учился в Киевском национальном авиационном университете по специальности "маркетинг". Получил степень MBA в Университете Нью-Брансуика (Канада) и степень MPA в Колумбийском университете.

В 2007 году Борняков основал IT-компанию SoftTechnics. В 2014 году он вошел в состав правления компании Intersog Украина как управляющий партнер после того, как SoftTechnics приобрела чикагская компания Intersog.

В 2008 году Борняков основал платформу для монетизации видеорекламы VertaMedia. В 2012 году стал ее директором.

В 2012 году стал соучредителем бизнес-инкубатора WannaBiz.

В 2016 году Борняков вошел в рейтинг 25 бизнес-лидеров-новаторов Украины, по версии The Kyiv Post.

Олександр Борняков
Александр Борняков. Фото: Борняков/Facebook

Государственная служба Борнякова — детали

В 2010 году Александр Борняков стал депутатом Одесского областного совета в многомандатном избирательном округе, членом секретариата областного совета и председателем комиссии по вопросам информатизации и связи.

В 2015 году Борняков был избран депутатом Одесского городского совета, он стал председателем комиссии по экономической, инвестиционной политике, торговле, международным отношениям и информационным технологиям.

С октября 2019 года — заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Борняков занимается проектом Дія.City, программой электронного резидентства uResidency, развитием искусственного интеллекта в Украине.

С 2019 года он является секретарем Наблюдательного совета Украинского фонда стартапов. Как представитель Министерства цифровой трансформации, Борняков координирует деятельность государственного кластера оборонных технологий Brave1.

Напомним, что Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Вместо этого Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины.

Кабинет министров назначение Минцифры кадровые изменения Александр Борняков
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации