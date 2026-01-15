Александр Борняков — биография и карьера

Александр Борняков. Фото: Борняков/Facebook

В четверг, 15 января, Кабинет Министров Украины назначил Александра Борнякова, заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции, исполняющим обязанности министра цифровой трансформации. Следовательно, он временно возглавит Минцифры.

Что известно о жизни и деятельности Александра Борнякова, читайте в материале Новини.LIVE.

Александр Борняков — что известно о временном главе Минцифры

Украинский предприниматель и политик Александр Борняков родился 1 марта 1982 года в городе Болград Одесской области. Он был заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IT. Также Борняков руководит проектом Дія.City. Кроме этого, он является соучредителем бизнес-акселератора WannaBiz.

Борняков учился в Киевском национальном авиационном университете по специальности "маркетинг". Получил степень MBA в Университете Нью-Брансуика (Канада) и степень MPA в Колумбийском университете.

В 2007 году Борняков основал IT-компанию SoftTechnics. В 2014 году он вошел в состав правления компании Intersog Украина как управляющий партнер после того, как SoftTechnics приобрела чикагская компания Intersog.

В 2008 году Борняков основал платформу для монетизации видеорекламы VertaMedia. В 2012 году стал ее директором.

В 2012 году стал соучредителем бизнес-инкубатора WannaBiz.

В 2016 году Борняков вошел в рейтинг 25 бизнес-лидеров-новаторов Украины, по версии The Kyiv Post.

Государственная служба Борнякова — детали

В 2010 году Александр Борняков стал депутатом Одесского областного совета в многомандатном избирательном округе, членом секретариата областного совета и председателем комиссии по вопросам информатизации и связи.

В 2015 году Борняков был избран депутатом Одесского городского совета, он стал председателем комиссии по экономической, инвестиционной политике, торговле, международным отношениям и информационным технологиям.

С октября 2019 года — заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Борняков занимается проектом Дія.City, программой электронного резидентства uResidency, развитием искусственного интеллекта в Украине.

С 2019 года он является секретарем Наблюдательного совета Украинского фонда стартапов. Как представитель Министерства цифровой трансформации, Борняков координирует деятельность государственного кластера оборонных технологий Brave1.

Напомним, что Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Вместо этого Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины.