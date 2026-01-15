Александра Борнякова назначили и.о. министра цифровой трансформации

Александр Борняков. Фото: Facebook

В Украине временное руководство Министерством цифровой трансформации передали Александру Борнякову. До назначения Борняков работал заместителем министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба Кабинета министров Украины.

Кто такой Александр Борняков

Ранее Александр Борняков он отвечал за направление взаимодействия Украины с Европейским Союзом в сфере цифровой политики и координировал адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС.

Отдельным направлением его работы было руководство специальным правовым режимом для ІТ-бизнеса "Дія.City".

Назначение Александра Борнякова. Фото: коллаж

Временное возложение обязанностей министра означает, что Борняков будет осуществлять общее руководство министерством, обеспечивать непрерывность реализации цифровых проектов и выполнения международных обязательств Украины в сфере цифровой трансформации до принятия дальнейших кадровых решений правительства.

Напомним, недавно Верховная Рада уволила Михаила Федорова, который ранее занимал должность министра цифровой трансформации.

Вместо этого Михаил Федоров стал министром обороны Украины.