Олександра Борнякова призначили в.о. міністра цифрової трансформації

Уряд призначив Борнякова тимчасовим очільником Мінцифри
В Україні тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації передали Олександру Борнякову. До призначення Борняков працював заступником міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.
Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Кабінету міністрів України.
Хто такий Олександр Борняков
Раніше Олександр Борняков він відповідав за напрям взаємодії України з Європейським Союзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до норм ЄС.
Окремим напрямом його роботи було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".
Тимчасове покладення обов'язків міністра означає, що Борняков здійснюватиме загальне керівництво міністерством, забезпечуватиме безперервність реалізації цифрових проєктів та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері цифрової трансформації до ухвалення подальших кадрових рішень уряду.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила Михайла Федорова, який раніше обіймав посаду міністра цифрової трансформації.
