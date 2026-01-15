Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Уряд призначив Борнякова тимчасовим очільником Мінцифри

Уряд призначив Борнякова тимчасовим очільником Мінцифри

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:24
Олександра Борнякова призначили в.о. міністра цифрової трансформації
Олександр Борняков. Фото: Facebook

В Україні тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації передали Олександру Борнякову. До призначення Борняков працював заступником міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Кабінету міністрів України.

Реклама
Читайте також:

Хто такий Олександр Борняков 

Раніше Олександр Борняков він відповідав за напрям взаємодії України з Європейським Союзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до норм ЄС.

Окремим напрямом його роботи було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".

null
Призначення Олександра Борнякова. Фото: колаж

Тимчасове покладення обов'язків міністра означає, що Борняков здійснюватиме загальне керівництво міністерством, забезпечуватиме безперервність реалізації цифрових проєктів та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері цифрової трансформації до ухвалення подальших кадрових рішень уряду.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила Михайла Федорова, який раніше обіймав посаду міністра цифрової трансформації. 

Натомість Михайло Федоров став міністром оборони України.

призначення Мінцифри уряд Олександр Борняков
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації