Олександра Борнякова призначили в.о. міністра цифрової трансформації

Олександр Борняков. Фото: Facebook

В Україні тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації передали Олександру Борнякову. До призначення Борняков працював заступником міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

Відповідне розпорядження оприлюднила пресслужба Кабінету міністрів України.

Хто такий Олександр Борняков

Раніше Олександр Борняков він відповідав за напрям взаємодії України з Європейським Союзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до норм ЄС.

Окремим напрямом його роботи було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".

Призначення Олександра Борнякова. Фото: колаж

Тимчасове покладення обов'язків міністра означає, що Борняков здійснюватиме загальне керівництво міністерством, забезпечуватиме безперервність реалізації цифрових проєктів та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері цифрової трансформації до ухвалення подальших кадрових рішень уряду.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада звільнила Михайла Федорова, який раніше обіймав посаду міністра цифрової трансформації.

Натомість Михайло Федоров став міністром оборони України.