Тихий розповів про санкційний тиск на Росію

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС України/Telegram

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів про посилення санкційного тиску на РФ з боку Європейського Союзу та США. Він зазначив, що тиск на Росію має бути синхронним та скоординованим.

Про це Георгій Тихий сказав під час брифінгу у середу, 17 вересня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Тихий про посилення санкцій проти Росії

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що необхідно якомога швидше ухвалювати рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, представник дипломатичного відомства зауважив, що санкційний тиск на РФ має бути синхронним та скоординованим.

"Санкційний тиск на Росію з боку ЄС та США. Цей тиск має бути синхронним, скоординованим. Ми вважаємо. Що треба якомога швидше ці рішення схвалювати. Україна, по-перше, сама презентувала елементи санкційного тиску. Санкційна група презентувала черговий набір напрацьованих пропозицій. Часто українські пропозиції потрапляють до рішень партнерів. Там додаткові обмеження щодо флоту РФ, додаткові обмеження в енергетичній сфері, обмеження шляхів обходу санкцій, обмеження щодо тарифів тощо", — розповів Тихий.

За його словами, Україна продовжує наполягати на посиленні санкцій у тих секторах російської економіки, які мають особливе економічне значення — "там де можна завдати реального болю путінському режиму".

Зокрема, це військова, енергетична, торгівельна, фінансова, айті сфери. А також подальші індивідуальні санкції, візові обмеження проти громадян РФ, боротьба з обходом санкцій.

"Ми розраховуємо, що під час данського головування в Раді ЄС за це півріччя вдасться серйозно посилити санкційний тиск проти РФ. Санкційні пакети ухвалюються, вони сильні. Попередній пакет був дуже сильний. Ми розраховуємо, що й наступний пакет санкцій проти РФ також буде доволі сильним та синхронізованим зі США", — резюмував Тихий.

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила із президентом США Дональдом Трампом щодо економічного тиску на РФ.

А раніше Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії опублікувала робочий документ, в якому викладено конкретні кроки щодо посилення тиску на Росію.