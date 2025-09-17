Тихий рассказал о санкционном давлении на Россию

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины/Telegram

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал об усилении санкционного давления на РФ со стороны Европейского Союза и США. Он отметил, что давление на Россию должно быть синхронным и скоординированным.

Об этом Георгий Тихий сказал во время брифинга в среду, 17 сентября, информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Тихий об усилении санкций против России

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что необходимо как можно скорее принимать решение об усилении санкционного давления на Россию.

Кроме того, представитель дипломатического ведомства отметил, что санкционное давление на РФ должно быть синхронным и скоординированным.

"Санкционное давление на Россию со стороны ЕС и США. Это давление должно быть синхронным, скоординированным. Мы считаем. Что надо как можно скорее эти решения принимать. Украина, во-первых, сама представила элементы санкционного давления. Санкционная группа представила очередной набор наработанных предложений. Часто украинские предложения попадают в решения партнеров. Там дополнительные ограничения по флоту РФ, дополнительные ограничения в энергетической сфере, ограничения путей обхода санкций, ограничения по тарифам и т.д.", — рассказал Тихий.

По его словам, Украина продолжает настаивать на усилении санкций в тех секторах российской экономики, которые имеют особое экономическое значение — "там где можно нанести реальную боль путинскому режиму".

В частности, это военная, энергетическая, торговая, финансовая, айти сферы. А также дальнейшие индивидуальные санкции, визовые ограничения против граждан РФ, борьба с обходом санкций.

"Мы рассчитываем, что во время датского председательства в Совете ЕС за это полугодие удастся серьезно усилить санкционное давление против РФ. Санкционные пакеты принимаются, они сильные. Предыдущий пакет был очень сильный. Мы рассчитываем, что и следующий пакет санкций против РФ также будет довольно сильным и синхронизированным с США", — резюмировал Тихий.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с президентом США Дональдом Трампом об экономическом давлении на РФ.

А ранее Международная рабочая группа по вопросам санкций против России опубликовала рабочий документ, в котором изложены конкретные шаги по усилению давления на Россию.