Сергій Тихановський звільнений у червні 2025 — біографія, ув’язнення, шлях опозиціонера

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський. Фото: Країна для життя

Про звільнення білоруського політичного в’язня Сергія Тихановського стало відомо 21 червня. Один із символів протестів 2020 року, блогер і громадський діяч вийшов на волю після майже п'яти років за ґратами. Він не побоявся кинути виклик режиму білоруського диктатора Александра Лукашенка і потрапив до в'язниці. Значно схудлого і змарнілого чоловіка у посольстві США у Вільнюсі зустріла дружина Світлана Тихановська, яка усі ці роки боролась за його звільнення.

Про життєвий шлях опозиціонера, його ув'язнення і багаторічну боротьбу читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Сергій Тихановський — білоруський відеоблогер, підприємець і громадський активіст, який став широко відомим у 2020 році, коли вирішив балотуватися на посаду президента Білорусі. Його затримання, а згодом і ув’язнення на 18 років стали одними з найгучніших подій того періоду. Сьогодні стало відомо, що Тихановського звільнили — ймовірно, внаслідок політичних домовленостей або тиску з боку міжнародної спільноти.

Хто такий Сергій Тихановський

Сергій народився 18 серпня 1978 року в місті Горки Могильовської області. Він закінчив Гомельську фізико-математичну гімназію з поглибленим вивченням фізики та математики. Після цього вступив до Гомельського державного університету, де здобув вищу освіту і професію філолога.

Займався підприємництвом, організовував культурні заходи, а згодом створив YouTube-канал "Країна для життя", де висвітлював соціальні проблеми в білоруських регіонах. Його гострі інтерв’ю з жителями провінції та критика на адресу влади швидко принесли популярність.



У 2020 році Тихановський заявив про намір балотуватися на виборах президента. Це стало несподіваним викликом для влади. Незабаром він був затриманий під час збору підписів у Гродно. Йому закинули організацію масових заворушень, розпалювання ворожнечі та перешкоджання виборчому процесу.

Після того як Тихановського не допустили до участі у виборах, його дружина Світлана Тихановська висунула свою кандидатуру. Її кампанія об’єднала опозиційний електорат і стала причиною безпрецедентних протестів у країні після оголошення результатів голосування.

Світлана Тихановська під час передвиборчої агітації. Фото: Світлана Тихановська/Telegram

Засудження і роки ув’язнення

У грудні 2021 року суд у Гомелі засудив Тихановського до 18 років колонії суворого режиму. За даними правозахисників, умови утримання були вкрай жорсткими: його тривалий час тримали в повній ізоляції, без права на зустрічі з родиною чи адвокатом.

Білоруські правозахисні організації визнали Тихановського політичним в’язнем, а Amnesty International закликала негайно звільнити його.

Звільнення

21 червня 2025 року стало відомо, що Сергія Тихановського звільнили. Подробиці наразі не розголошуються, однак джерела, близькі до опозиційних кіл, стверджують, що звільнення стало можливим унаслідок кулуарних домовленостей між офіційним Мінськом та західними посередниками.

Світлана Тихановська оприлюднила фото з чоловіком у соцмережах і написала: "Він вільний. Після чотирьох років — нарешті. Дякую кожному, хто вірив, писав, підтримував. Цей день ми чекали занадто довго".

Світлана і Сергій Тихановські зразу після звільнення. Фото: Світлана Тихановська/Telegram

Що далі?

На момент публікації невідомо, чи планує Сергій Тихановський повернутися до публічної діяльності. Але очевидно, що його звільнення стане важливим сигналом як для білоруського суспільства, так і для міжнародної спільноти.

Як ми повідомляли, у Білорусі 21 червня звільнили низку політичних в'язнів. Серед звільнених Лукашенком є громадяни Польщі, Естонії та Латвії.

Раніше Тихановська заявляла, що перемога України у війні з Росією стане поштовхом для законної зміни влади у Білорусі.