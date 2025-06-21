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Головна Новини дня У Білорусі звільнили Тихановського і ще кількох політв'язнів

У Білорусі звільнили Тихановського і ще кількох політв'язнів

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Дата публікації: 21 червня 2025 17:24
Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вийшов на волю — відео
Блогер і активіст Сергій Тихановський. Фото: Страна Жизни
Ключові моменти Звільнення політв'язнів

У Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський, чоловік опозиціонерки Світлани Тихановської. Відомо, що звільнені вже виїхали з країни та наразі перебувають у Литві.

Про це пише Наша Нива.

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Звільнення політв'язнів

Звільнення політв'язнів відбулося на тлі зустрічі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спеціальним представником Дональда Трампа — генералом Кітом Келлогом. Хоча офіційні джерела не підтвердили прямого зв’язку, збіг у часі викликав хвилю обговорень у медіа.

Сергій Тихановський
Сергій Тихановський. Фото: кадр з відео

Крім Тихановського, на свободу вийшли ще 14 осіб. Серед них:

  • журналіст і адміністратор відомого Telegram-каналу "Беларусь головного мозга" Ігор Лосик;
  • колишній кореспондент "Радіо Свобода" Ігор Карней;
  • доцентка Мінського лінгвістичного університету Наталя Дуліна, раніше засуджена за участь у протестах;
  • білорусько-японський активіст і анархіст Акіхіро Гаєвскі-Ханад;
  • громадянка Швеції, голова шведської білоруської діаспори Галина Краснянська;
  • активіст Кирило Балахонов. 

Нагадаємо, у 2021 році Гомельський обласний суд на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі оголосив вирок Сергію Тихановському — 18 років колонії.

У 2023 році лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила про отримання анонімного повідомлення про смерть її чоловіка Сергія Тихановського у в'язниці. Проте це була неправдива інформація.

Білорусь Олександр Лукашенко репресії в'язниця політики Сергій Тихановський
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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