Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вийшов на волю — відео

Блогер і активіст Сергій Тихановський. Фото: Страна Жизни

У Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський, чоловік опозиціонерки Світлани Тихановської. Відомо, що звільнені вже виїхали з країни та наразі перебувають у Литві.

Про це пише Наша Нива.

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Звільнення політв'язнів

Звільнення політв'язнів відбулося на тлі зустрічі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спеціальним представником Дональда Трампа — генералом Кітом Келлогом. Хоча офіційні джерела не підтвердили прямого зв’язку, збіг у часі викликав хвилю обговорень у медіа.

Сергій Тихановський. Фото: кадр з відео

Крім Тихановського, на свободу вийшли ще 14 осіб. Серед них:

журналіст і адміністратор відомого Telegram-каналу "Беларусь головного мозга" Ігор Лосик;

колишній кореспондент "Радіо Свобода" Ігор Карней;

доцентка Мінського лінгвістичного університету Наталя Дуліна, раніше засуджена за участь у протестах;

білорусько-японський активіст і анархіст Акіхіро Гаєвскі-Ханад;

громадянка Швеції, голова шведської білоруської діаспори Галина Краснянська;

активіст Кирило Балахонов.

Нагадаємо, у 2021 році Гомельський обласний суд на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі оголосив вирок Сергію Тихановському — 18 років колонії.

У 2023 році лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила про отримання анонімного повідомлення про смерть її чоловіка Сергія Тихановського у в'язниці. Проте це була неправдива інформація.