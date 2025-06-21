Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський вийшов на волю — відео

У Білорусі звільнили Тихановського і ще кількох політв'язнів
У Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський, чоловік опозиціонерки Світлани Тихановської. Відомо, що звільнені вже виїхали з країни та наразі перебувають у Литві.
Про це пише Наша Нива.
Звільнення політв'язнів
Звільнення політв'язнів відбулося на тлі зустрічі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зі спеціальним представником Дональда Трампа — генералом Кітом Келлогом. Хоча офіційні джерела не підтвердили прямого зв’язку, збіг у часі викликав хвилю обговорень у медіа.
Крім Тихановського, на свободу вийшли ще 14 осіб. Серед них:
- журналіст і адміністратор відомого Telegram-каналу "Беларусь головного мозга" Ігор Лосик;
- колишній кореспондент "Радіо Свобода" Ігор Карней;
- доцентка Мінського лінгвістичного університету Наталя Дуліна, раніше засуджена за участь у протестах;
- білорусько-японський активіст і анархіст Акіхіро Гаєвскі-Ханад;
- громадянка Швеції, голова шведської білоруської діаспори Галина Краснянська;
- активіст Кирило Балахонов.
Нагадаємо, у 2021 році Гомельський обласний суд на виїзному засіданні в слідчому ізоляторі оголосив вирок Сергію Тихановському — 18 років колонії.
У 2023 році лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська заявила про отримання анонімного повідомлення про смерть її чоловіка Сергія Тихановського у в'язниці. Проте це була неправдива інформація.
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