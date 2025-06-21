Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу - видео

В Беларуси освободили Тихановского и еще нескольких политузников
В Беларуси произошли неожиданные освобождения политических заключенных — среди них одна из ключевых фигур протестов 2020 года, блогер и активист Сергей Тихановский, муж оппозиционерки Светланы Тихановской. Известно, что освобожденные уже выехали из страны и сейчас находятся в Литве.
Об этом пишет Наша Нива.
Освобождение политзаключенных
Освобождение политзаключенных произошло на фоне встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко со специальным представителем Дональда Трампа — генералом Китом Келлогом. Хотя официальные источники не подтвердили прямой связи, совпадение во времени вызвало волну обсуждений в медиа.
Кроме Тихановского, на свободу вышли еще 14 человек. Среди них:
- журналист и администратор известного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик;
- бывший корреспондент "Радио Свобода" Игорь Карней;
- доцент Минского лингвистического университета Наталья Дулина, ранее осужденная за участие в протестах;
- белорусско-японский активист и анархист Акихиро Гаевски-Ханад;
- гражданка Швеции, глава шведской белорусской диаспоры Галина Краснянская;
- активист Кирилл Балахонов.
Напомним, в 2021 году Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе огласил приговор Сергею Тихановскому — 18 лет колонии.
В 2023 году лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила о получении анонимного сообщения о смерти ее мужа Сергея Тихановского в тюрьме. Однако это была ложная информация.
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