Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу - видео

Блогер и активист Сергей Тихановский. Фото: Страна Жизни

В Беларуси произошли неожиданные освобождения политических заключенных — среди них одна из ключевых фигур протестов 2020 года, блогер и активист Сергей Тихановский, муж оппозиционерки Светланы Тихановской. Известно, что освобожденные уже выехали из страны и сейчас находятся в Литве.

Об этом пишет Наша Нива.

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Освобождение политзаключенных

Освобождение политзаключенных произошло на фоне встречи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко со специальным представителем Дональда Трампа — генералом Китом Келлогом. Хотя официальные источники не подтвердили прямой связи, совпадение во времени вызвало волну обсуждений в медиа.

Сергей Тихановский. Фото: кадр из видео

Кроме Тихановского, на свободу вышли еще 14 человек. Среди них:

журналист и администратор известного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик;

бывший корреспондент "Радио Свобода" Игорь Карней;

доцент Минского лингвистического университета Наталья Дулина, ранее осужденная за участие в протестах;

белорусско-японский активист и анархист Акихиро Гаевски-Ханад;

гражданка Швеции, глава шведской белорусской диаспоры Галина Краснянская;

активист Кирилл Балахонов.

Напомним, в 2021 году Гомельский областной суд на выездном заседании в следственном изоляторе огласил приговор Сергею Тихановскому — 18 лет колонии.

В 2023 году лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская заявила о получении анонимного сообщения о смерти ее мужа Сергея Тихановского в тюрьме. Однако это была ложная информация.