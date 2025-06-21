Сергей Тихановский освобожден в июне 2025 — биография, заключение, путь оппозиционера

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский. Фото: Страна для жизни

Об освобождении белорусского политического заключенного Сергея Тихановского стало известно 21 июня. Один из символов протестов 2020 года, блогер и общественный деятель вышел на свободу после почти пяти лет за решеткой. Он не побоялся бросить вызов режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко и попал в тюрьму. Значительно похудевшего и осунувшегося мужчину в посольстве США в Вильнюсе встретила жена Светлана Тихановская, которая все эти годы боролась за его освобождение.

О жизненном пути оппозиционера, его заключении и многолетней борьбе читайте в материале Новини.LIVE.

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Сергей Тихановский — белорусский видеоблогер, предприниматель и общественный активист, который стал широко известным в 2020 году, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его задержание, а впоследствии и заключение на 18 лет стали одними из самых громких событий того периода. Сегодня стало известно, что Тихановского освободили — вероятно, в результате политических договоренностей или давления со стороны международного сообщества.

Кто такой Сергей Тихановский

Сергей родился 18 августа 1978 года в городе Горки Могилевской области. Он окончил Гомельскую физико-математическую гимназию с углубленным изучением физики и математики. После этого поступил в Гомельский государственный университет, где получил высшее образование и профессию филолога.

Занимался предпринимательством, организовывал культурные мероприятия, а впоследствии создал YouTube-канал "Страна для жизни", где освещал социальные проблемы в белорусских регионах. Его острые интервью с жителями провинции и критика в адрес власти быстро принесли популярность.

В 2020 году Тихановский заявил о намерении баллотироваться на выборах президента. Это стало неожиданным вызовом для властей. Вскоре он был задержан во время сбора подписей в Гродно. Ему вменили организацию массовых беспорядков, разжигание вражды и препятствование избирательному процессу.

После того как Тихановского не допустили к участию в выборах, его жена Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру. Ее кампания объединила оппозиционный электорат и стала причиной беспрецедентных протестов в стране после объявления результатов голосования.

Светлана Тихановская во время предвыборной агитации. Фото: Светлана Тихановская/Telegram

Осуждение и годы заключения

В декабре 2021 года суд в Гомеле приговорил Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. По данным правозащитников, условия содержания были крайне жесткими: его длительное время держали в полной изоляции, без права на встречи с семьей или адвокатом.

Белорусские правозащитные организации признали Тихановского политическим заключенным, а Amnesty International призвала немедленно освободить его.

Освобождение

21 июня 2025 года стало известно, что Сергея Тихановского освободили. Подробности пока не разглашаются, однако источники, близкие к оппозиционным кругам, утверждают, что освобождение стало возможным в результате кулуарных договоренностей между официальным Минском и западными посредниками.

Светлана Тихановская обнародовала фото с мужем в соцсетях и написала: "Он свободен. После четырех лет — наконец. Спасибо каждому, кто верил, писал, поддерживал. Этот день мы ждали слишком долго".

Светлана и Сергей Тихановские сразу после освобождения. Фото: Светлана Тихановская/Telegram

Что дальше?

На момент публикации неизвестно, планирует ли Сергей Тихановский вернуться к публичной деятельности. Но очевидно, что его освобождение станет важным сигналом как для белорусского общества, так и для международного сообщества.

Как мы сообщали, в Беларуси 21 июня освободили ряд политических заключенных. Среди освобожденных Лукашенко есть граждане Польши, Эстонии и Латвии.

Ранее Тихановская заявляла, что победа Украины в войне с Россией станет толчком для законной смены власти в Беларуси.