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Головна Новини дня Тихановська прокоментувала звільнення чоловіка і показала фото

Тихановська прокоментувала звільнення чоловіка і показала фото

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Дата публікації: 21 червня 2025 19:04
Звільнення Сергія Тихановського — Світлана Тихановська показала фото
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: Mindaugas Kulbis
Ключові моменти Звільнення Сергія Тихановського

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила звільнення свого чоловіка Сергія Тихановського. Він провів у в'язниці п’ять років.

Своє повідомлення політикиня опублікувала у Telegram в суботу, 21 червня.

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Звільнення Сергія Тихановського

Тихановська поділилася спільною світлиною з чоловіком, зроблену у посольстві США у Вільнюсі та подякувала всім, хто підтримував їх родину.

"Сергій на свободі. Поруч зі мною і дітьми. Сталося те, про що наша сім’я мріяла всі ці 5 років і заради чого ми всі працювали з моменту його затримання", — написала Тихановська.

Вона додала, що це звільнення — лише перший крок до звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі та самої країни.

Тихановська з чоловіком
Світлана та Сергій Тихановські. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський. У 2021 році суд призначив йому 18 років колонії.

Білорусь США Світлана Тихановська Литва в'язниця Сергій Тихановський
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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