Звільнення Сергія Тихановського — Світлана Тихановська показала фото

Тихановська прокоментувала звільнення чоловіка і показала фото
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила звільнення свого чоловіка Сергія Тихановського. Він провів у в'язниці п’ять років.
Своє повідомлення політикиня опублікувала у Telegram в суботу, 21 червня.
Звільнення Сергія Тихановського
Тихановська поділилася спільною світлиною з чоловіком, зроблену у посольстві США у Вільнюсі та подякувала всім, хто підтримував їх родину.
"Сергій на свободі. Поруч зі мною і дітьми. Сталося те, про що наша сім’я мріяла всі ці 5 років і заради чого ми всі працювали з моменту його затримання", — написала Тихановська.
Вона додала, що це звільнення — лише перший крок до звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі та самої країни.
Нагадаємо, 21 червня у Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський. У 2021 році суд призначив йому 18 років колонії.
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