Звільнення Сергія Тихановського — Світлана Тихановська показала фото

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: Mindaugas Kulbis

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила звільнення свого чоловіка Сергія Тихановського. Він провів у в'язниці п’ять років.

Своє повідомлення політикиня опублікувала у Telegram в суботу, 21 червня.

Реклама

Читайте також:

Звільнення Сергія Тихановського

Тихановська поділилася спільною світлиною з чоловіком, зроблену у посольстві США у Вільнюсі та подякувала всім, хто підтримував їх родину.

"Сергій на свободі. Поруч зі мною і дітьми. Сталося те, про що наша сім’я мріяла всі ці 5 років і заради чого ми всі працювали з моменту його затримання", — написала Тихановська.

Вона додала, що це звільнення — лише перший крок до звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі та самої країни.

Світлана та Сергій Тихановські. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі відбулися несподівані звільнення політичних в’язнів — серед них одна з ключових фігур протестів 2020 року, блогер і активіст Сергій Тихановський. У 2021 році суд призначив йому 18 років колонії.