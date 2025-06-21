Увольнение Сергея Тихановского — Светлана Тихановская показала фото

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: Mindaugas Kulbis

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила освобождение своего мужа Сергея Тихановского. Он провел в тюрьме пять лет.

Свое сообщение политик опубликовала в Telegram в субботу, 21 июня.

Реклама

Читайте также:

Освобождение Сергея Тихановского

Тихановская поделилась совместной фотографией с мужем, сделанной в посольстве США в Вильнюсе и поблагодарила всех, кто поддерживал их семью.

"Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Произошло то, о чем наша семья мечтала все эти 5 лет и ради чего мы все работали с момента его задержания", — написала Тихановская.

Она добавила, что это освобождение — лишь первый шаг к освобождению всех политических заключенных в Беларуси и самой страны.

Светлана и Сергей Тихановские. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Напомним, 21 июня в Беларуси состоялись неожиданные освобождения политических заключенных — среди них одна из ключевых фигур протестов 2020 года, блогер и активист Сергей Тихановский. В 2021 году суд назначил ему 18 лет колонии.