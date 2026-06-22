The Insider: Трансформація ролі Буданова посилює довіру Вашингтона

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Перехід керівника Офісу президента Кирила Буданова від роботи у сфері розвідки до політичної посади посилює довіру США до України та створює додаткові можливості для складного діалогу між сторонами. Журналіст The Insider Майкл Вайс зазначив, що нинішня роль Буданова в Офісі президента має важливе значення для американської сторони.

Про це Вайс заявив під час подкасту The Bulwark. Також у ньому взяв участь колишній співробітник ЦРУ Марк Полімеропулос, передає Новини.LIVE.

Співробітник ЦРУ: З Будановим можна вести складні розмови

"Той факт, що зараз він перебуває на політичній посаді в президентській адміністрації, а не просто в розвідці... Отже, він буде людиною, яка визначатиме будь-яке майбутнє врегулювання цієї війни. Це вселяє більше впевненості американській стороні в тому, що ми можемо довіряти українцям", — сказав Вайс.

Журналіст також зазначив, що Буданов є людиною, яку американські партнери добре знають протягом багатьох років.

"Це один із наших хлопців. Це людина, яку ми знаємо дуже близько вже понад десять років", — додав він.

Своєю чергою Полімеропулос наголосив, що особисті відносини між представниками спецслужб відіграють ключову роль у питаннях національної безпеки.

"З Будановим, який зараз перебуває на мегаполітичній посаді, ви можете вести складні розмови, тому що ви разом пройшли через дуже багато речей. І це дійсно важливо", — зазначив колишній співробітник ЦРУ.

За його словами, саме такі особисті зв'язки дають можливість вести відверті й складні переговори та сприяють зміцненню довіри між партнерами.

Як писали Новини.LIVE, Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Ця заява стала відповіддю на позбавлення президентом Польщі Каролем Навроцьким ордена Білого Орла главу української держави Володимира Зеленського. Він заявив, що такий крок президента Польщі не має нічого спільного зі справедливістю.

Також нещодавно Буданов презентував підприємцям український аналог "плану Маршалла". Очільник ОП вважає, що майбутня економічна модель держави має спиратися на три ключові напрямки.