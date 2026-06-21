Буданов звернувся до українських батьків у День батька: головні слова

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців із нагоди Дня батька. У своєму зверненні він наголосив на особливій ролі батьків під час війни та ціні родинних зв’язків у складний для країни час.

Передає Новини.LIVE з посиланням на допис Кирила Буданова.

Війна змінила роль батьків в Україні

Буданов підкреслив, що слова дітей "Тату, я пишаюся тобою і чекаю на тебе" сьогодні стали для багатьох українських військових не лише підтримкою, а й справжнім емоційним оберегом, який допомагає триматися навіть у найважчі моменти.

Він зауважив, що війна кардинально змінила життя тисяч родин.

"Хтось сьогодні почує дитячий голос лише у слухавці. Хтось дивитиметься на фото, пропускаючи день народження, шкільне свято чи звичайний сімейний вечір. А хтось, на жаль, уже ніколи не зможе обійняти свого сина чи доньку", — заявив Буданов.

Читайте також:

Окремо керівник ГУР подякував усім українським батькам, які виховують дітей, підтримують родини, працюють у тилу та водночас борються за майбутнє України на фронті. Він наголосив, що їхній внесок є важливою складовою спільної боротьби.

Також Буданов висловив особливу шану батькам-військовим, які сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках, та вшанував пам’ять тих, хто загинув, виконуючи свій обов’язок.

"Пам’ятаємо також про дітей, у яких війна забрала найдорожче – батька. Наш обов’язок – зробити все, щоб вони знали: подвиг їхніх тат пам’ятає і шанує вся країна", — наголосив керівник ГУР.

Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він назвав цей крок недружнім щодо українців. У відповідь Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

Новини.LIVE інформували, що в Україні стартувало будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Під час громадських слухань експерти, архітектори та родини загиблих погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Про це заявив Кирило Буданов.