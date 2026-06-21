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Буданов о Дне отца: война изменила украинские семьи

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Дата публикации 21 июня 2026 12:02
Буданов обратился к украинским родителям в День отца: основные высказывания
Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам по случаю Дня отца. В своем обращении он подчеркнул особую роль отцов во время войны и ценность семейных уз в это сложное для страны время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Кирилла Буданова.

Война изменила роль отцов в Украине

Буданов подчеркнул, что слова детей "Папа, я горжусь тобой и жду тебя" сегодня стали для многих украинских военных не только поддержкой, но и настоящим эмоциональным оберегом, который помогает держаться даже в самые тяжелые моменты.

Он отметил, что война кардинально изменила жизнь тысяч семей.

"Кто-то сегодня услышит детский голос только в трубке. Кто-то будет смотреть на фотографии, пропуская день рождения, школьный праздник или обычный семейный вечер. А кто-то, к сожалению, уже никогда не сможет обнять своего сына или дочь", — заявил Буданов.

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Отдельно руководитель ГУР поблагодарил всех украинских родителей, которые воспитывают детей, поддерживают семьи, работают в тылу и в то же время борются за будущее Украины на фронте. Он подчеркнул, что их вклад является важной составляющей общей борьбы.

Также Буданов выразил особое уважение родителям-военным, которые сегодня защищают Украину с оружием в руках, и почтил память тех, кто погиб, выполняя свой долг.

"Помним также о детях, у которых война отняла самое дорогое — отца. Наш долг — сделать все, чтобы они знали: подвиг их отцов помнит и чтит вся страна", — подчеркнул руководитель ГУР.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он назвал этот шаг недружественным по отношению к украинцам. В ответ Буданов заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Новини.LIVE сообщали, что в Украине началось строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. В ходе общественных слушаний эксперты, архитекторы и семьи погибших согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. Об этом заявил Кирилл Буданов.

День отца Кирилл Буданов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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