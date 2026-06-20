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Главная Новости дня Буданов: Украина приступает к строительству Музея Революции Достоинства

Буданов: Украина приступает к строительству Музея Революции Достоинства

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 15:04
Музей Революции Достоинства — Буданов объявил о начале строительства
Срочная новость

В Украине началось строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. Сегодня на общественных слушаниях эксперты, архитекторы и семьи погибших Героев Небесной Сотни согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса Президента Кирилла Буданова.

Новость дополняется...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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