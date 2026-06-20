Музей Революции Достоинства — Буданов объявил о начале строительства

Буданов: Украина приступает к строительству Музея Революции Достоинства
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Дата публикации 20 июня 2026 15:04
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В Украине началось строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. Сегодня на общественных слушаниях эксперты, архитекторы и семьи погибших Героев Небесной Сотни согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса Президента Кирилла Буданова.
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