Музей Революції Гідності — Буданов заявив про початок будівництва

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

В Україні розпочали спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Сьогодні на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини полеглих Героїв Небесної Сотні погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

Будівництво Музею Революції Гідності в Україні

Буданов розповів, що 20 червня експерти, архітектори та родини полеглих Героїв Небесної Сотні погодили на громадських слуханнях проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, відповідної експозиції. За його словами, невдовзі розпочнеться спорудження.

Заява Кирила Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Заява Кирила Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Заява Кирила Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Я вдячний усім, хто вже долучився і ще буде залучений до процесу створення цього меморіального комплексу. Він стане гідним простором памʼяті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності", — сказав керівник ОПУ.

Він наголосив, що саме цю національну ідентичність сьогодні ми відстоюємо на полі бою. Ми воєюмо за право бути українцями, самим визначати своє майбутнє та жити у власній державі, де ніхто й ніколи не зможе ставити нам ультиматуми.

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"Цей меморіал — подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації. Націю формують події. Події творять Герої. А пам’ять робить Героїв безсмертними та перетворює їх на силу нації. Саме тому Президент України Володимир Зеленський доручив мені пріоритетно реалізувати цей проєкт", — сказав Кирило Буданов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена Польщі. Так він відреагував на позбавлення Каролем Навроцьким ордена Білого Орла українського лідера Володимира Зеленського.

Також керівник ОПУ повідомляв, що Україна готує економічну трансформацію після війни. Він наголосив, що вона повинна забезпечити новий рівень розвитку та інтеграції в європейські ринки.