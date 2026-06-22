Буданов нагадав про День скорботи 22 червня та роль України у Другій світовій війні

Кирило Буданов. Фото: Reuters

В Україні 22 червня відзначають День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни. Про це нагадав голова Офісу Президента, наголосивши на масштабі втрат українського народу під час Другої світової війни.

Про це пише Новини.LIVE, з посиланням на допис Кирила Буданова

Україна вшановує пам’ять жертв війни

За словами Буданова, для українців Друга світова війна фактично розпочалася ще у березні 1939 року з окупації Закарпаття. Від літа 1941-го територія України стала одним із головних театрів бойових дій між тоталітарними режимами.

Українці, не маючи власної державності, опинилися між кількома силами конфлікту, однак активно долучалися до боротьби проти нацизму — як у складі армій союзників, так і в національно-визвольному русі.

За різними оцінками, війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців.

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Буданов наголосив, що українці вшановують пам’ять усіх загиблих у Другій світовій війні, а також тих, хто віддав життя за незалежність України у сучасній боротьбі.

Україна пам’ятає кожного, чиє життя забрала війна, а історичні уроки залишаються важливою частиною національної пам’яті.

Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов привітав українців із Днем батька. У зверненні він підкреслив важливу роль батьків під час війни та значення сімейних зв’язків у складний для країни період.

Новини.LIVE інформували, що в Україні стартувало будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Під час громадських слухань експерти, архітектори та родини загиблих Героїв Небесної Сотні погодили проєкт Національного меморіального комплексу.