Вибухи біля ТЦК — правоохоронці назвали кількість затриманих

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко та начальник Нацполіції Іван Вигівський. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція встановили 497 осіб, які готували теракти біля будівель територіальних центрів комплектування та підпали авто Збройних сил України. Затримання зловмисників відбувається "по гарячих слідах".

Про це повідомив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко під час спільного брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським у середу, 5 лютого.

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"Затримання злочинців Службою безпеки та Нацполіцією відбувається буквально "по гарячих слідах" у режимі 24/7. І наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини", — повідомив Андрущенко.

За його словами, СБУ робить усе, аби спрацювати на випередження і завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб Росії. Наразі ворог активізувався плануванням диверсій та терактів поблизу ТЦК.

"Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Адже війна триває не лише на фронті. СБУ знищує ворога не тільки на передовій, а й у тилу — ми викриваємо ворожих агентів і зрадників всередині нашої країни", — наголосив Андрущенко.

За його словами, російські спецслужби використовують теракти проти військових, щоб дестабілізувати ситуацію, підірвати довіру до ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру до Сил оборони.

Нова тактика противника

Окупанти застосовують нову тактику — дистанційно підривають вибухівку, коли її встановлювач ще поруч. Так вони усувають виконавця, позбавляючись свідка злочину й уникаючи виплат.

"Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з ними після виконаного завдання", — каже перший заступник голови СБУ.

За його словами, російські спецслужби вербують виконавців через месенджери та групи швидкого заробітку. Найчастіше на це йдуть молодь і безробітні. Куратори вказують їм місце теракту та схованку з вибухівкою, яку готує інша група агентів.

"Ми встановлюємо весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовуємо на упередження — затримуємо злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону", — розповів він.

Андрущенко заявив, що підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів — це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. Фігурантам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Для протидії вербуванню СБУ у грудні запустила офіційний чат-бот "Спали ФСБешника" у Telegram. Через нього та "гарячу лінію" можна повідомляти про підозрілі контакти з російськими спецслужбами.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля ТЦК. Внаслідок інциденту загинув фігурант, який проніс вибухівку.

Також СБУ встановила обставини вибуху біля ТЦК у Рівному 1 лютого. Окупанти ліквідували агента разом із вибухівкою.