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СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника" — як скористатися

13 грудня 2024 14:15
Аркадій Пастула - Редактор
СБУ запустила чатбот в Telegram Спали ФСБешника
Співробітники СБУ. Фото: ssu.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Служба безпеки України запустила чатбот "Спали ФСБешника". Кожен охочий може повідомити про противника, який намагається завербувати для підпалу, теракту чи мінування.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Чатбот створено в Telegram, оскільки противник використовує його найчастіше для вербування молоді та неповнолітніх.

"Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування — одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!" — йдеться у повідомленні.

Чатбот СБУ
Допис СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Чатбот можна відкрити за посиланням. У повідомленні потрібно написати, який саме злочин загарбники пропонували вчинити. Також варто додати інформацію про контакт, який хотів завербувати та інші деталі.

СБУ гарантує конфіденційність. 

"Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк — кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до десяти років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпропетровській області СБУ виявила і запобігла спробі російських агентів пошкодити логістичну інфраструктуру Сил оборони.

Раніше суд ухвалив вирок жительці Житомирщини, яка допомагала російським окупантам у наведеннях ракет і дронів на ЗСУ. 

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