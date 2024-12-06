СБУ затримала інформаторів РФ які намагалися підірвати логістику на фронті

Затримання колаборантів. Фото: Служба безпеки України

У Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила та зірвала спробу російських агентів завдати шкоди логістичній інфраструктурі Сил оборони на південно-східному фронті. У рамках спецоперації на Дніпропетровщині було затримано двох інформаторів, які передавали окупантам координати об’єктів Укрзалізниці для ракетно-дронових атак.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Чоловіки допомагали Росії стежити на о'бєктами Укрзалізниці

Основними цілями ворога стали вузлові залізничні станції та лінії, якими, за їхніми припущеннями, могла транспортуватися бойова техніка та боєприпаси для потреб Сил оборони України.

Листування з агентом РФ. Фото: СБУ

Листування колаборанта з російським агентом. Фото: СБУ

Інформатори використовували приховані відеокамери, які транслювали рух потягів у режимі реального часу. Для маскування техніки зловмисники встановлювали її на деревах, ховаючи у гілках, та підключали до акумуляторів, які регулярно замінювали для безперебійної роботи обладнання.

Затримання колаборанита. Фото: СБУ

За даними слідства, затримані діяли окремо, але отримували інструкції від єдиного куратора з РФ. Обидва виявилися місцевими мешканцями віком 20 та 23 років, які були завербовані через Telegram-канали, де пропонували "швидкий заробіток".

Завдання від російського агента. Фото: СБУ

У ході обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, павербанки та відеокамери з доказами їхньої підривної діяльності.

Затриманим уже оголошено підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі працівники СБУ викрили масштабну схему для ухилянтів. Також мешканка Житомирської області пішла на співпрацю з Росією та допомагала окупантам наводити дрони на ЗСУ.