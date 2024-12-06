СБУ задержала информаторов РФ пытавшихся взорвать логистику на фронте

Задержание коллаборантов. Фото: Служба безопасности Украины

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила и сорвала попытку российских агентов нанести ущерб логистической инфраструктуре Сил обороны на юго-восточном фронте. В рамках спецоперации на Днепропетровщине были задержаны два информатора, которые передавали оккупантам координаты объектов Укрзализныци для ракетно-дроновых атак.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Основными целями врага стали узловые железнодорожные станции и линии, по которым, по их предположениям, могла транспортироваться боевая техника и боеприпасы для нужд Сил обороны Украины.

Переписка с агентом РФ. Фото: СБУ

Переписка коллаборанта с русским агентом. Фото: СБУ

Информаторы использовали скрытые видеокамеры, транслировавшие движение поездов в режиме реального времени. Для маскировки техники злоумышленники устанавливали ее на деревьях, пряча в ветвях и подключали к аккумуляторам, которые регулярно заменяли для бесперебойной работы оборудование.

Задержание колаборанита. Фото: СБУ

По данным следствия, задержанные действовали отдельно, но получали инструкции от единственного куратора из РФ. Оба оказались местными жителями в возрасте 20 и 23 лет, завербованными через Telegram-каналы, где предлагали "быстрый заработок".

Задание от российского агента. Фото: СБУ

В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с доказательствами их взрывной деятельности.

Задержанным уже объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре работники СБУ разоблачили масштабную схему для уклонистов. Жительница Житомирской области пошла на сотрудничество с Россией и помогала оккупантам наводить дроны на ВСУ.