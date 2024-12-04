Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Дніпрі викрили масштабну схему для ухилянтів — хто причетний arrow

У Дніпрі викрили масштабну схему для ухилянтів — хто причетний

4 грудня 2024 17:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ухилення від мобілізації у Дніпрі — СБУ викрила масштабну схему, до якої причетний ТЦК та лікарі
Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від військової служби. Організаторами виявилися посадові особи з різних державних органів.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у середу, 4 грудня.

Читайте також:

Хто організував схеми для ухилянтів у Дніпрі

У СБУ розповідають, що організатори, серед яких були працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), військовослужбовці, лікарі та цивільні посередники, за значні суми допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Схема для ухилянтів
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За даними слідства, зловмисники фальсифікували медичні висновки, вписуючи вигадані діагнози, що слугувало підставою для зняття з обліку або відстрочки від призову. "Послуги" коштували від 12 тисяч доларів за одну людину.

"Фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову", — йдеться у повідомленні.

Ухилянти Дніпро
Фальшиві медичні висновки. Фото: СБУ

Правоохоронці наголосили, було затримано п’ятьох організаторів схеми. Під час обшуків вилучено фіктивну медичну документацію, чорнові записи, носії інформації, понад 2 мільйони гривень у еквіваленті та зброю.

Корупція ТЦК
Зброя та гроші. Фото: СБУ

Дії затриманих кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: перешкоджання законній діяльності Збройних сил, отримання неправомірної вигоди, підроблення документів та незаконне переправлення осіб через кордон.

Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.

Дніпро ухилянти
Тимчасове посвідчення, яке купили за гроші в ТЦК. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Також ми писали, що одеські прикордонники знайшли схованку у фурі, де перебували ухилянти. Вони намагалися виїхати до Молдови. 

СБУ Дніпро лікарі ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 ДТП у Дніпрі — суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру

17:58 Зеленський нагородив бійців у День ракетних військ і артилерії

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

17:52 Стало відомо, як пройде відкриття головної ялинки у Києві

17:43 Динамо та Олександрія не визначили переможця та дали шанс Шахтарю

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

17:39 Дамба є, грошей нема — Одеса знову під загрозою затоплення

17:37 У Дніпрі викрили масштабну схему для ухилянтів — хто причетний

17:35 Морози посилюються — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

17:25 Ціни на українські продукти вищі, ніж на імпортні — яка причина

17:20 Сезон заборони почався — як карають в Україні за вилов раків

18:15 ДТП у Дніпрі — суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру

17:58 Зеленський нагородив бійців у День ракетних військ і артилерії

17:52 Стало відомо, як пройде відкриття головної ялинки у Києві

17:43 Динамо та Олександрія не визначили переможця та дали шанс Шахтарю

17:39 Дамба є, грошей нема — Одеса знову під загрозою затоплення

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

17:37 У Дніпрі викрили масштабну схему для ухилянтів — хто причетний

17:35 Морози посилюються — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

17:25 Ціни на українські продукти вищі, ніж на імпортні — яка причина

17:20 Сезон заборони почався — як карають в Україні за вилов раків

17:17 Укриття в Україні — які області витратили найбільше грошей

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК