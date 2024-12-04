Ухилення від мобілізації у Дніпрі — СБУ викрила масштабну схему, до якої причетний ТЦК та лікарі

У Дніпрі викрили масштабну схему для ухилянтів — хто причетний
У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від військової служби. Організаторами виявилися посадові особи з різних державних органів.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у середу, 4 грудня.
Хто організував схеми для ухилянтів у Дніпрі
У СБУ розповідають, що організатори, серед яких були працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), військовослужбовці, лікарі та цивільні посередники, за значні суми допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації.
За даними слідства, зловмисники фальсифікували медичні висновки, вписуючи вигадані діагнози, що слугувало підставою для зняття з обліку або відстрочки від призову. "Послуги" коштували від 12 тисяч доларів за одну людину.
"Фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці наголосили, було затримано п’ятьох організаторів схеми. Під час обшуків вилучено фіктивну медичну документацію, чорнові записи, носії інформації, понад 2 мільйони гривень у еквіваленті та зброю.
Дії затриманих кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: перешкоджання законній діяльності Збройних сил, отримання неправомірної вигоди, підроблення документів та незаконне переправлення осіб через кордон.
Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.
Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.
Також ми писали, що одеські прикордонники знайшли схованку у фурі, де перебували ухилянти. Вони намагалися виїхати до Молдови.
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