Ухилення від мобілізації у Дніпрі — СБУ викрила масштабну схему, до якої причетний ТЦК та лікарі

Працівники Служби безпеки України. Фото: СБУ

У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від військової служби. Організаторами виявилися посадові особи з різних державних органів.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у середу, 4 грудня.

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У СБУ розповідають, що організатори, серед яких були працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК), військовослужбовці, лікарі та цивільні посередники, за значні суми допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За даними слідства, зловмисники фальсифікували медичні висновки, вписуючи вигадані діагнози, що слугувало підставою для зняття з обліку або відстрочки від призову. "Послуги" коштували від 12 тисяч доларів за одну людину.

"Фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову", — йдеться у повідомленні.

Фальшиві медичні висновки. Фото: СБУ

Правоохоронці наголосили, було затримано п’ятьох організаторів схеми. Під час обшуків вилучено фіктивну медичну документацію, чорнові записи, носії інформації, понад 2 мільйони гривень у еквіваленті та зброю.

Зброя та гроші. Фото: СБУ

Дії затриманих кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема: перешкоджання законній діяльності Збройних сил, отримання неправомірної вигоди, підроблення документів та незаконне переправлення осіб через кордон.

Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.

Тимчасове посвідчення, яке купили за гроші в ТЦК. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань викрило на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Свої "послуги" він оцінював у 10 тисяч доларів.

Також ми писали, що одеські прикордонники знайшли схованку у фурі, де перебували ухилянти. Вони намагалися виїхати до Молдови.