Уклонение от мобилизации в Днепре — СБУ разоблачила масштабную схему, к которой причастны ТЦК и врачи

Сотрудники Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

В Днепре правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от военной службы. Организаторами оказались должностные лица из разных государственных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) в среду, 4 декабря.

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В СБУ рассказывают, что организаторы, среди которых были работники территориальных центров комплектования (ТЦК), военнослужащие, врачи и гражданские посредники, за огромные суммы помогали военнообязанным избегать мобилизации.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

По данным следствия, злоумышленники фальсифицировали медицинские заклюючения, вписывая вымышленные диагнозы, что служило основанием для снятия с учета или отсрочки от призыва. "Услуги" стоили от 12 тысяч долларов за одного человека.

"Фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делали им фиктивные медзаключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" с военного учета или предоставляли им отсрочку призыва" , — говорится в сообщении.

Фальшивые медицинские заключения. Фото: СБУ

Правоохранители подчеркнули, что были задержаны пять организаторов схемы. Во время обысков изъята фиктивная медицинская документация, черновые записи, носители информации, более 2 миллионов гривен в эквиваленте и оружие.

Оружие и деньги. Фото: СБУ

Действия задержанных квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности: препятствование законной деятельности Вооруженных сил, получение неправомерной выгоды, подделка документов и незаконная переправка лиц через границу.

Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все фигуранты находятся под стражей.

Временное удостоверение, купленное за деньги в ТЦК. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований разоблачило в Закарпатье правоохранителя, который помогал уклонистам бежать за границу. Свои "услуги" он оценивал в 10 тысяч долларов.

Также мы писали, что одесские пограничники нашли тайник в фуре, где находились уклонисты. Они пытались уехать в Молдову.