СБУ запустила чат-бот у Telegram Спали ФСБешника

Сотрудники СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины запустила чат-бот "Спали ФСБешника". Каждый желающий может сообщить о противнике, который пытается завербовать для поджога, теракта или минирования.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Чат-бот "Спали ФСБешника"

Чат-бот создан в Telegram, поскольку противник использует его чаще всего для вербовки молодежи и несовершеннолетних.

"Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование — сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!" — говорится в сообщении.

Сообщение СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Чат-бот можно открыть по ссылке. В сообщении нужно написать, какое именно преступление захватчики предлагали совершить. Также стоит добавить информацию о контакте, который хотел завербовать и другие детали.

СБУ гарантирует конфиденциальность.

"Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их задач ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок — уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14-летнего возраста и предусматривает до десяти лет заключения", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Днепропетровской области СБУ обнаружила и предотвратила попытку российских агентов повредить логистическую инфраструктуру Сил обороны.

Ранее суд вынес приговор жительнице Житомирщины, которая помогала российским оккупантам в наводках ракет и дронов на ВСУ.