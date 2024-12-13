СБУ запустила чат-бот у Telegram Спали ФСБешника

СБУ запустила чат-бот "Спали ФСБешника" — как воспользоваться
Служба безопасности Украины запустила чат-бот "Спали ФСБешника". Каждый желающий может сообщить о противнике, который пытается завербовать для поджога, теракта или минирования.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в пятницу, 13 декабря.
Чат-бот "Спали ФСБешника"
Чат-бот создан в Telegram, поскольку противник использует его чаще всего для вербовки молодежи и несовершеннолетних.
"Если тебе или твоим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование — сразу пиши нам! Не помогай врагу разрушать оборону твоей страны!" — говорится в сообщении.
Чат-бот можно открыть по ссылке. В сообщении нужно написать, какое именно преступление захватчики предлагали совершить. Также стоит добавить информацию о контакте, который хотел завербовать и другие детали.
СБУ гарантирует конфиденциальность.
"Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их задач ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок — уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14-летнего возраста и предусматривает до десяти лет заключения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области СБУ обнаружила и предотвратила попытку российских агентов повредить логистическую инфраструктуру Сил обороны.
Ранее суд вынес приговор жительнице Житомирщины, которая помогала российским оккупантам в наводках ракет и дронов на ВСУ.
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