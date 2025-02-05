Взрывы возле ТЦК — правоохранители назвали количество задержанных

Первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко и начальник Нацполиции Иван Выговский. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция установили 497 человек, которые готовили теракты возле зданий территориальных центров комплектования и поджоги авто Вооруженных сил Украины. Задержание злоумышленников происходит "по горячим следам".

Об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко во время совместного брифинга с начальником Национальной полиции Иваном Выговским в среду, 5 февраля.

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"Задержание преступников Службой безопасности и Нацполицией происходит буквально "по горячим следам" в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года и по состоянию на сегодня, СБУ совместно с Нацполицией установила уже 497 человек, которые совершали именно такие преступления", — сообщил Андрущенко.

По его словам, СБУ делает все, чтобы сработать на опережение и заблаговременно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности спецслужб России. Сейчас враг активизировался планированием диверсий и терактов вблизи ТЦК.

"Мы понимаем, что враг выбирает эти объекты не случайно. Ведь война продолжается не только на фронте. СБУ уничтожает врага не только на передовой, но и в тылу — мы разоблачаем вражеских агентов и предателей внутри нашей страны", — подчеркнул Андрущенко

По его словам, российские спецслужбы используют теракты против военных, чтобы дестабилизировать ситуацию, подорвать доверие к ТЦК, сорвать мобилизацию и посеять недоверие к Силам обороны.

Новая тактика противника

Оккупанты применяют новую тактику — дистанционно взрывают взрывчатку, когда ее установщик еще рядом. Так они устраняют исполнителя, избавляясь от свидетеля преступления и избегая выплат.

"Российские спецслужбы просто используют этих людей в своих целях как расходный материал. ФСБшнику все равно, что будет с ними после выполненного задания", — говорит первый заместитель главы СБУ.

По его словам, российские спецслужбы вербуют исполнителей через мессенджеры и группы быстрого заработка. Чаще всего на это идут молодежь и безработные. Кураторы указывают им место теракта и тайник со взрывчаткой, который готовит другая группа агентов.

"Мы устанавливаем всю цепочку: от вербовки до подготовки преступления. Как правило, отрабатываем на упреждение — задерживаем преступников, когда они достают взрывчатку из тайника", — рассказал он.

Андрущенко заявил, что подрывы зданий ТЦК и других объектов — это серьезные преступления, которые Уголовный кодекс Украины классифицирует как террористический акт. Фигурантам грозит 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Для противодействия вербовке СБУ в декабре запустила официальный чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram. Через него и "горячую линию" можно сообщать о подозрительных контактах с российскими спецслужбами.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле ТЦК. В результате инцидента погиб фигурант, который пронес взрывчатку.

Также СБУ установила обстоятельства взрыва возле ТЦК в Ровно 1 февраля. Оккупанты ликвидировали агента вместе со взрывчаткой.