Зеленський порівняв відповідь на теракт 11 вересня та ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський згадав 25-ту річницю терактів 11 вересня у США та заявив, що тоді світ продемонстрував спільну реакцію на терористичну загрозу. Він наголосив на застосуванні статті 5 НАТО після атаки та провів паралель із нинішньою ситуацією в Україні. За словами Зеленського, сьогодні Україна сама дає відповідь Росії на її удари, однак масштаби міжнародної реакції не можна порівняти з подіями після 11 вересня.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський порівняв реакцію НАТО на теракт у США з підтримкою України

Зеленський висловив співчуття родинам майже трьох тисяч загиблих унаслідок терактів та окремо згадав українця Івана Скалу, який загинув під час рятувальної операції.

"Тоді НАТО показало свою силу", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що після теракту була застосована стаття 5 Північноатлантичного договору, а відповідь на напад стала міжнародною.

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"Сьогодні відповідь "руським" дає передусім Україна на їх терор, на їх удари, на захоплення, на вбивства. Це справедлива відповідь і питання до всіх партнерів, яким ми дуже вдячні, які з нами, ми вдячні, що вони в цій відповіді з нами. Але питання: чи це достатньо? Чи можемо ми це порівнювати з застосуванням статті 5, чи ми можемо порівнювати це з об'єднанням всього світу навколо тієї страшної трагедії 25 років тому? Ми, напевно, не можемо порівнювати ці речі", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Зеленський заявив, що російська ескалація із застосуванням реактивних БпЛА стає дедалі більш терористичною. За його словами, росіяни цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру, зокрема заправки. Президент наголосив, що Україна шукає способи протидіяти новій загрозі.

Також Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. За його словами, Україна готова до переговорів на найвищому рівні заради пошуку шляхів завершення війни.