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Главная Новости дня Теракт в США 11 сентября: Зеленский провел параллель с войной в Украине

Теракт в США 11 сентября: Зеленский провел параллель с войной в Украине

Ua ru
12 сентября 2026 15:08
Репортаж
Зеленский сравнил реакцию на теракт 11 сентября и ситуацию в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский упомянул о 25-й годовщине терактов 11 сентября в США и заявил, что тогда мир продемонстрировал единую реакцию на террористическую угрозу. Он подчеркнул применение статьи 5 НАТО после атаки и провел параллель с нынешней ситуацией в Украине. По словам Зеленского, сегодня Украина сама дает ответ России на ее удары, однако масштабы международной реакции нельзя сравнить с событиями после 11 сентября.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский сравнил реакцию НАТО на теракт в США с поддержкой Украины

Зеленский выразил соболезнования семьям почти трех тысяч погибших в результате терактов и отдельно упомянул украинца Ивана Скалу, погибшего во время спасательной операции.

"Тогда НАТО продемонстрировало свою силу", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что после теракта была применена статья 5 Североатлантического договора, а ответ на нападение стал международным.

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"Сегодня ответ "русским" даёт прежде всего Украина на их террор, на их удары, на захваты, на убийства. Это справедливый ответ и вопрос ко всем партнёрам, которым мы очень благодарны, которые с нами, мы благодарны, что они в этом ответе с нами. Но вопрос: достаточно ли этого? Можем ли мы сравнивать это с применением статьи 5, можем ли мы сравнивать это с объединением всего мира вокруг той страшной трагедии 25 лет назад? Мы, наверное, не можем сравнивать эти вещи", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, недавно Зеленский заявил, что российская эскалация с применением реактивных БПЛА становится всё более террористической. По его словам, россияне целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности заправки. Президент подчеркнул, что Украина ищет способы противодействовать новой угрозе.

Также Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. По его словам, Украина готова к переговорам на высшем уровне ради поиска путей завершения войны.

Владимир Зеленский США НАТО военная помощь война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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