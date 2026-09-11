25 років від терактів 11 вересня: що сталося у США у 2001 році

Друга вежа Всесвітнього торговельного центру охоплена полум’ям після зіткнення з літаком. Фото: Reuters

Рівно 25 років тому, 11 вересня 2001 року, Сполучені Штати Америки зазнали найбільшого теракту у своїй історії. Загинули майже три тисячі людей, були зруйновані вежі Всесвітнього торгового центру. Ця дата стала однією з найтрагічніших сторінок сучасної історії та докорінно змінила американську політику безпеки, авіаційні правила й підхід Заходу до боротьби з тероризмом.

Новини.LIVE розповідають, як відбувалася атака, скільки людей загинуло та як трагедія змінила світ.

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Хронологія трагедії, що сколихнула світ

Вранці 11 вересня 2001 року 19 терористів, пов'язаних з угрупованням "Аль-Каїда", захопили чотири пасажирські літаки. Два з них спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій врізався в будівлю Пентагону у Вірджинії, а четвертий упав у штаті Пенсильванія.

Перший літак — Boeing 767 рейсу American Airlines 11 — о 08:46 за місцевим часом врізався у Північну вежу Всесвітнього торгового центру. Через 17 хвилин, о 09:03, другий літак — рейс United Airlines 175 — ударив по Південній вежі.

Клуб диму, що піднімається над територією Всесвітнього торгового центру після теракту. Фото: супутниковий знімок / Reuters

Обидві вежі були висотою понад 400 метрів і щодня приймали десятки тисяч працівників та відвідувачів. Після ударів у будівлях спалахнули масштабні пожежі, а згодом конструкції не витримали та обвалилися.

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О 09:37 третій захоплений літак врізався у західне крило Пентагону — штаб-квартири Міністерства оборони США. О 10:03 четвертий літак, рейс United Airlines 93, впав у полі поблизу Шанксвілла в Пенсильванії. За даними Комісії 9/11, пасажири після телефонних розмов із близькими дізналися про попередні атаки та спробували чинити опір нападникам.

Скільки людей загинуло

Жертвами терактів стали 2 977 людей із 90 країн світу. У Нью-Йорку загинули 2 753 людини, ще 184 — у Пентагоні, а 40 людей загинули на борту рейсу 93.

Серед загиблих були пасажири та члени екіпажів захоплених літаків, працівники Всесвітнього торгового центру, рятувальники, поліцейські, пожежники та люди, які перебували поблизу місць ударів.

Окрім безпосередніх жертв терактів, трагедія мала довготривалі наслідки для здоров'я людей, які брали участь у рятувальній операції та розбиранні завалів. У наступні роки тисячі рятувальників, поліцейських, медиків і цивільних зіткнулися із захворюваннями, пов'язаними з перебуванням у зоні катастрофи.

Хто організував напад

Організатором атак була "Аль-Каїда" — ісламістське терористичне угруповання, яке на той час базувалося в Афганістані. Безпосередньо операцію здійснили 19 нападників, які захопили чотири літаки.

Одним із ключових організаторів терактів вважається засновник "Аль-Каїди" Усама бен Ладен. Після атак він протягом майже десяти років залишався головною ціллю американських спецслужб, доки його не ліквідували під час операції американських сил у Пакистані у 2011 році.

Рятувальники Нью-Йорка гасять пожежу в будівлі після обвалу веж Всесвітнього торговельного центру. Фото: Reuters

Після 11 вересня американська влада суттєво посилила заходи безпеки в аеропортах та на транспорті. У США створили Управління транспортної безпеки — Transportation Security Administration (TSA), а правила перевірки пасажирів і багажу стали значно жорсткішими.

Події 2001 року також вплинули на зовнішню політику США, роботу розвідувальних служб і законодавство у сфері національної безпеки.

Окремим наслідком стала зміна правил авіаційної безпеки у багатьох країнах світу: посилили контроль пасажирів і багажу, обмежили доступ до кабін пілотів та запровадили додаткові процедури перевірки.

Пам'ять про жертв катастрофи

У Нью-Йорку на місці колишнього Всесвітнього торгового центру створили Національний меморіал і музей 11 вересня. Меморіал відкрили у 2011 році, до десятої річниці трагедії. На ньому викарбувані імена всіх 2 977 людей, які загинули внаслідок атак 11 вересня 2001 року.

На місці падіння рейсу 93 у Пенсильванії також створили меморіальний комплекс, а біля Пентагону встановили меморіал на честь загиблих.

Як писали Новини.LIVE, у Чорному морі російський літак подав сигнал лиха та зник із радарів. Згодом стало відомо, що екіпаж зміг здійснити екстрену посадку в Сочі. Причини інциденту та деталі події повідомлялися згодом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що літак із президентом України Володимиром Зеленським ледь не опинився під ударом безпілотника під час вильоту з Молдови. Про небезпечний інцидент повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, посилаючись на ситуацію під час польоту українського лідера. Подробиці того, як саме дрон опинився поблизу літака, наразі невідомі.