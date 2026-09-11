25 лет со дня терактов 11 сентября: что произошло в США в 2001 году

Вторая башня Всемирного торгового центра охвачена пламенем после столкновения с самолетом. Фото: Reuters

Ровно 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, Соединённые Штаты Америки пережили крупнейший террористический акт в своей истории. Погибли почти три тысячи человек, были разрушены башни Всемирного торгового центра. Эта дата стала одной из самых трагических страниц современной истории и коренным образом изменила американскую политику безопасности, авиационные правила и подход Запада к борьбе с терроризмом.

Новини.LIVE рассказывают, как происходила атака, сколько людей погибло и как трагедия изменила мир.

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Хронология трагедии, потрясшей мир

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов, связанных с группировкой "Аль-Каида", захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в здание Пентагона в Вирджинии, а четвертый упал в штате Пенсильвания.

Первый самолёт — Boeing 767 рейса American Airlines 11 — в 08:46 по местному времени врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Через 17 минут, в 09:03, второй самолёт — рейс United Airlines 175 — врезался в Южную башню.

Столб дыма, поднимающийся над территорией Всемирного торгового центра после теракта. Фото: спутниковый снимок / Reuters

Обе башни имели высоту более 400 метров и ежедневно принимали десятки тысяч сотрудников и посетителей. После ударов в зданиях вспыхнули масштабные пожары, а впоследствии конструкции не выдержали и обрушились.

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В 09:37 третий угнанный самолёт врезался в западное крыло Пентагона — штаб-квартиру Министерства обороны США. В 10:03 четвёртый самолёт, рейс United Airlines 93, упал в поле недалеко от Шанксвилля в Пенсильвании. По данным Комиссии 9/11, пассажиры после телефонных разговоров с близкими узнали о предыдущих атаках и попытались оказать сопротивление нападавшим.

Сколько людей погибло

Жертвами терактов стали 2 977 человек из 90 стран мира. В Нью-Йорке погибли 2 753 человека, ещё 184 — в Пентагоне, а 40 человек погибли на борту рейса 93.

Среди погибших были пассажиры и члены экипажей захваченных самолетов, сотрудники Всемирного торгового центра, спасатели, полицейские, пожарные и люди, находившиеся вблизи мест ударов.

Помимо непосредственных жертв терактов, трагедия имела долгосрочные последствия для здоровья людей, участвовавших в спасательной операции и разборке завалов. В последующие годы тысячи спасателей, полицейских, медиков и гражданских лиц столкнулись с заболеваниями, связанными с пребыванием в зоне катастрофы.

Кто организовал нападение

Организатором атак была "Аль-Каида" — исламистская террористическая группировка, которая в то время базировалась в Афганистане. Непосредственно операцию осуществили 19 нападавших, захвативших четыре самолета.

Одним из ключевых организаторов терактов считается основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. После терактов он на протяжении почти десяти лет оставался главной целью американских спецслужб, пока его не ликвидировали в ходе операции американских сил в Пакистане в 2011 году.

Спасатели Нью-Йорка тушат пожар в здании после обрушения башен Всемирного торгового центра. Фото: Reuters

После 11 сентября американские власти существенно усилили меры безопасности в аэропортах и на транспорте. В США было создано Управление транспортной безопасности — Transportation Security Administration (TSA), а правила досмотра пассажиров и багажа стали значительно более строгими.

События 2001 года также повлияли на внешнюю политику США, работу разведывательных служб и законодательство в сфере национальной безопасности.

Одним из последствий стало изменение правил авиационной безопасности во многих странах мира: усилили контроль пассажиров и багажа, ограничили доступ в кабины пилотов и ввели дополнительные процедуры досмотра.

Память о жертвах катастрофы

В Нью-Йорке на месте бывшего Всемирного торгового центра создали Национальный мемориал и музей 11 сентября. Мемориал открыли в 2011 году, к десятой годовщине трагедии. На нём высечены имена всех 2 977 человек, погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года.

На месте падения рейса 93 в Пенсильвании также создали мемориальный комплекс, а возле Пентагона установили мемориал в честь погибших.

Как писали Новини.LIVE, в Черном море российский самолет подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что экипаж смог совершить экстренную посадку в Сочи. Причины инцидента и подробности происшествия сообщались позже.

Также Новини.LIVE сообщали, что самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским едва не попал под удар беспилотника во время вылета из Молдовы. Об опасном инциденте сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сославшись на ситуацию, сложившуюся во время полета украинского лидера. Подробности того, как именно дрон оказался вблизи самолета, пока неизвестны.