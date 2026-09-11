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Главная Новости дня Почти три тысячи жертв за несколько часов: 25 лет после терактов в США

Почти три тысячи жертв за несколько часов: 25 лет после терактов в США

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11 сентября 2026 07:45
25 лет со дня терактов 11 сентября: что произошло в США в 2001 году
Вторая башня Всемирного торгового центра охвачена пламенем после столкновения с самолетом. Фото: Reuters

Ровно 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, Соединённые Штаты Америки пережили крупнейший террористический акт в своей истории. Погибли почти три тысячи человек, были разрушены башни Всемирного торгового центра. Эта дата стала одной из самых трагических страниц современной истории и коренным образом изменила американскую политику безопасности, авиационные правила и подход Запада к борьбе с терроризмом.

Новини.LIVE рассказывают, как происходила атака, сколько людей погибло и как трагедия изменила мир.

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Хронология трагедии, потрясшей мир

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов, связанных с группировкой "Аль-Каида", захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в здание Пентагона в Вирджинии, а четвертый упал в штате Пенсильвания.

Первый самолёт — Boeing 767 рейса American Airlines 11 — в 08:46 по местному времени врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Через 17 минут, в 09:03, второй самолёт — рейс United Airlines 175 — врезался в Южную башню.

теракт в США 2001
Столб дыма, поднимающийся над территорией Всемирного торгового центра после теракта. Фото: спутниковый снимок / Reuters

Обе башни имели высоту более 400 метров и ежедневно принимали десятки тысяч сотрудников и посетителей. После ударов в зданиях вспыхнули масштабные пожары, а впоследствии конструкции не выдержали и обрушились.

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В 09:37 третий угнанный самолёт врезался в западное крыло Пентагона — штаб-квартиру Министерства обороны США. В 10:03 четвёртый самолёт, рейс United Airlines 93, упал в поле недалеко от Шанксвилля в Пенсильвании. По данным Комиссии 9/11, пассажиры после телефонных разговоров с близкими узнали о предыдущих атаках и попытались оказать сопротивление нападавшим.

Сколько людей погибло

Жертвами терактов стали 2 977 человек из 90 стран мира. В Нью-Йорке погибли 2 753 человека, ещё 184 — в Пентагоне, а 40 человек погибли на борту рейса 93.

Среди погибших были пассажиры и члены экипажей захваченных самолетов, сотрудники Всемирного торгового центра, спасатели, полицейские, пожарные и люди, находившиеся вблизи мест ударов.

Помимо непосредственных жертв терактов, трагедия имела долгосрочные последствия для здоровья людей, участвовавших в спасательной операции и разборке завалов. В последующие годы тысячи спасателей, полицейских, медиков и гражданских лиц столкнулись с заболеваниями, связанными с пребыванием в зоне катастрофы.

Кто организовал нападение

Организатором атак была "Аль-Каида" — исламистская террористическая группировка, которая в то время базировалась в Афганистане. Непосредственно операцию осуществили 19 нападавших, захвативших четыре самолета.

Одним из ключевых организаторов терактов считается основатель "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. После терактов он на протяжении почти десяти лет оставался главной целью американских спецслужб, пока его не ликвидировали в ходе операции американских сил в Пакистане в 2011 году.

теракт в США
Спасатели Нью-Йорка тушат пожар в здании после обрушения башен Всемирного торгового центра. Фото: Reuters

После 11 сентября американские власти существенно усилили меры безопасности в аэропортах и на транспорте. В США было создано Управление транспортной безопасности — Transportation Security Administration (TSA), а правила досмотра пассажиров и багажа стали значительно более строгими.

События 2001 года также повлияли на внешнюю политику США, работу разведывательных служб и законодательство в сфере национальной безопасности.

Одним из последствий стало изменение правил авиационной безопасности во многих странах мира: усилили контроль пассажиров и багажа, ограничили доступ в кабины пилотов и ввели дополнительные процедуры досмотра.

Память о жертвах катастрофы

В Нью-Йорке на месте бывшего Всемирного торгового центра создали Национальный мемориал и музей 11 сентября. Мемориал открыли в 2011 году, к десятой годовщине трагедии. На нём высечены имена всех 2 977 человек, погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года.

На месте падения рейса 93 в Пенсильвании также создали мемориальный комплекс, а возле Пентагона установили мемориал в честь погибших.

Как писали Новини.LIVE, в Черном море российский самолет подал сигнал бедствия и исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что экипаж смог совершить экстренную посадку в Сочи. Причины инцидента и подробности происшествия сообщались позже.

Также Новини.LIVE сообщали, что самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским едва не попал под удар беспилотника во время вылета из Молдовы. Об опасном инциденте сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сославшись на ситуацию, сложившуюся во время полета украинского лидера. Подробности того, как именно дрон оказался вблизи самолета, пока неизвестны.

США теракт катастрофа самолеты жертвы
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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