Вибух автомобіля у Дніпрі — у лікарні помер Юрій Федько

Теракт в Дніпрі — у лікарні помер поранений посадовець
Голова Лівобережної районної адміністрації Дніпра Юрій Федько, автомобіль якого підірвали вранці 4 квітня, помер у лікарні. Посадовець перебував у реанімації.
Про це повідомляє пресслужба партії "Пропозиція".
Федько помер у лікарні
У партії зазначили, що посадовець перебував у реанімації, лікарі боролися за його життя, проте врятувати його не вдалося.
"Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Юрій Федько помер в лікарні", — йдеться у повідомленні.
В політсилі додали, що поліція кваліфікувала вибух автомобіля голови райадміністрації як теракт, відкрито кримінальне провадження.
"Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність. Партія "Пропозиція" висловлює щирі співчуття рідним і близьким нашого колеги", — підсумували у партії.
У пресслужбі Національної поліції наголосили, що здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.
"Внаслідок вибуху авто у місті Дніпро загинув посадовець, подію кваліфіковано як теракт", — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, автомобіль голови Лівобережної районної адміністрації Дніпра Юрія Федька підірвали вранці 4 квітня близько 07:40 ранку у житловому районі міста. Разом з ним у автівці перебувала дружина. Потерпілих доправили до лікарні, чиновник перебував у реанімації.
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