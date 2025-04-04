Вибух автомобіля у Дніпрі — у лікарні помер Юрій Федько

Голова Лівобережної районної адміністрації Дніпра Юрій Федько. Фото: партія "Пропозиція"

Голова Лівобережної районної адміністрації Дніпра Юрій Федько, автомобіль якого підірвали вранці 4 квітня, помер у лікарні. Посадовець перебував у реанімації.

Про це повідомляє пресслужба партії "Пропозиція".

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Федько помер у лікарні

У партії зазначили, що посадовець перебував у реанімації, лікарі боролися за його життя, проте врятувати його не вдалося.

"Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від "Пропозиції" Юрій Федько помер в лікарні", — йдеться у повідомленні.

В політсилі додали, що поліція кваліфікувала вибух автомобіля голови райадміністрації як теракт, відкрито кримінальне провадження.

"Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність. Партія "Пропозиція" висловлює щирі співчуття рідним і близьким нашого колеги", — підсумували у партії.

Повідомлення партії "Пропозиція" у Facebook

У пресслужбі Національної поліції наголосили, що здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.

"Внаслідок вибуху авто у місті Дніпро загинув посадовець, подію кваліфіковано як теракт", — зазначили правоохоронці.

Правоохоронці працюють на місці теракту у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, автомобіль голови Лівобережної районної адміністрації Дніпра Юрія Федька підірвали вранці 4 квітня близько 07:40 ранку у житловому районі міста. Разом з ним у автівці перебувала дружина. Потерпілих доправили до лікарні, чиновник перебував у реанімації.