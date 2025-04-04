Взрыв автомобиля в Днепре — в больнице умер Юрий Федько

Глава Левобережной районной администрации Днепра Юрий Федько. Фото: партия "Пропозиция"

Глава Левобережной районной администрации Днепра Юрий Федько, автомобиль которого взорвали утром 4 апреля, умер в больнице. Чиновник находился в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Пропозиція".

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Федько умер в больнице

В партии отметили, что чиновник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиции" Юрий Федько умер в больнице", — говорится в сообщении.

В политсиле добавили, что полиция квалифицировала взрыв автомобиля главы райадминистрации как теракт, открыто уголовное производство.

"Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность. Партия "Пропозиция" выражает искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги", — подытожили в партии.

Сообщение партии "Пропозиція" в Facebook

В пресслужбе Национальной полиции указали, что проведен осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства и проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и его раскрытия.

"В результате взрыва авто в городе Днепр погиб чиновник, событие квалифицировано как теракт", — отметили правоохранители.

Правоохранители работают на месте теракта в Днепре. Фото: Нацполиция

Напомним, автомобиль председателя Левобережной районной администрации Днепра Юрия Федько взорвали утром 4 апреля около 07:40 утра в жилом районе города. Вместе с ним в машине находилась жена. Пострадавших доставили в больницу, чиновник находился в реанимации.