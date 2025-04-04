Вибухнуло авто у Дніпрі: постраждали посадовець та його дружина

Вибух авто у Дніпрі — ЗМІ назвали ім’я посадовця, що постраждав
Сьогодні вранці, 4 квітня, на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець та його дружина. Згодом ЗМІ розкрили ім’я українського чиновника.
Про інцидент повідомили у пресслужбі Нацполіції.
У Дніпрі вибухнуло авто — що відомо про постраждалих
За даними правоохоронці, внаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина. Наразі поліція Дніпропетровщини працює на місці інциденту.
Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 7:40 ранку. Як з’ясувалося, водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина зазнали поранень внаслідок вибуху.
Як згодом повідомили українські ЗМІ, постраждалим посадовцем виявився — голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько та його дружина Анжеліка.
На місце події виїхав перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події.
Раніше ми вже писали про те, що вранці 4 квітня у Дніпрі стався вибух автомобіля, у якому перебував місцевий посадовець.
Нагадаємо, що вночі росіяни дронами обстріляли Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі.
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