Вибухнуло авто у Дніпрі: постраждали посадовець та його дружина

Місце вибуху авто у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці, 4 квітня, на Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець та його дружина. Згодом ЗМІ розкрили ім’я українського чиновника.

Про інцидент повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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У Дніпрі вибухнуло авто — що відомо про постраждалих

За даними правоохоронці, внаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина. Наразі поліція Дніпропетровщини працює на місці інциденту.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 7:40 ранку. Як з’ясувалося, водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина зазнали поранень внаслідок вибуху.

Як згодом повідомили українські ЗМІ, постраждалим посадовцем виявився — голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько та його дружина Анжеліка.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

На місце події виїхав перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події.

Раніше ми вже писали про те, що вранці 4 квітня у Дніпрі стався вибух автомобіля, у якому перебував місцевий посадовець.

Нагадаємо, що вночі росіяни дронами обстріляли Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі.