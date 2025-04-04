Взорвалось авто в Днепре: пострадали чиновник и его жена

Место взрыва авто в Днепре. Фото: Нацполиция

Сегодня утром, 4 апреля, на Днепропетровщине взорвался автомобиль, в результате чего пострадал чиновник и его жена. Впоследствии СМИ раскрыли имя украинского чиновника.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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В Днепре взорвалось авто — что известно о пострадавших

По данным правоохранителей, в результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена. Сейчас полиция Днепропетровщины работает на месте инцидента.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы сегодня около 7:40 утра. Как выяснилось, водитель автомобиля - местный чиновник — и его жена получили ранения в результате взрыва.

Как впоследствии сообщили украинские СМИ, пострадавшим чиновником оказался — председатель Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько и его жена Анжелика.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

На место происшествия выехал первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы уже писали о том, что утром 4 апреля в Днепре произошел взрыв автомобиля, в котором находился местный чиновник.

Напомним, что ночью россияне дронами обстреляли Днепр, в результате чего пострадали мирные жители.