Юрій Федько перебуває в реанімації після вибуху автомобіля у Дніпрі 4 квітня

Вибух авто в Дніпрі — стало відомо, у якому стані посадовець
Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько перебуває у лікарні. Він постраждав під час вибуху автомобіля.
Про це повідомила його заступниця Ольга Козлова у коментарі "Ми Україна" в п'ятницю, 4 квітня.
У якому стані постраждалий
За словами Козлової, голова Лівобережної адміністрації Юрій Федько перебуває в реанімації. Також травми отримала дружина Федька.
"Він зараз в лікарні. Працюють лікарі. Перебуває в реанімації", — сказала Козлова.
Вона додала, що підчас вибуху постраждали кілька домоволодінь.
Нагадаємо, вранці 4 квітня у Дніпропетровській області вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець та його дружина.
Згодом у Нацполіції оприлюднили фотографії з місця події, на яких видно понівечений автомобіль.
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