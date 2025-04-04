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Вибух авто в Дніпрі — стало відомо, у якому стані посадовець

4 квітня 2025 12:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Юрій Федько перебуває в реанімації після вибуху автомобіля у Дніпрі 4 квітня
Автомобіль, що вибухнув. Фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Голова Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько перебуває у лікарні. Він постраждав під час вибуху автомобіля.

Про це повідомила його заступниця Ольга Козлова у коментарі "Ми Україна" в п'ятницю, 4 квітня.

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За словами Козлової, голова Лівобережної адміністрації Юрій Федько перебуває в реанімації. Також травми отримала дружина Федька.

"Він зараз в лікарні. Працюють лікарі. Перебуває в реанімації", — сказала Козлова.

Вона додала, що підчас вибуху постраждали кілька домоволодінь.

Нагадаємо, вранці 4 квітня у Дніпропетровській області вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав посадовець та його дружина.

Згодом у Нацполіції оприлюднили фотографії з місця події, на яких видно понівечений автомобіль.

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