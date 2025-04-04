Юрий Федько находится в реанимации после взрыва автомобиля в Днепре 4 апреля

Взрыв авто в Днепре — стало известно, в каком состоянии чиновник
Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько находится в больнице. Он пострадал во время взрыва автомобиля.
Об этом сообщила его заместитель Ольга Козлова в комментарии "Мы Украина" в пятницу, 4 апреля.
В каком состоянии пострадавший
По словам Козловой, глава Левобережной администрации Юрий Федько находится в реанимации. Также травмы получила жена Федько.
"Он сейчас в больнице. Работают врачи. Находится в реанимации", — сказала Козлова.
Она добавила, что во время взрыва пострадали несколько домовладений.
Напомним, утром 4 апреля в Днепропетровской области взорвался автомобиль, в результате чего пострадал чиновник и его жена.
Впоследствии в Нацполиции обнародовали фотографии с места происшествия, на которых видно изуродованный автомобиль.
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