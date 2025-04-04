Юрий Федько находится в реанимации после взрыва автомобиля в Днепре 4 апреля

Взорвавшийся автомобиль. Фото: Нацполиция

Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько находится в больнице. Он пострадал во время взрыва автомобиля.

Об этом сообщила его заместитель Ольга Козлова в комментарии "Мы Украина" в пятницу, 4 апреля.

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В каком состоянии пострадавший

По словам Козловой, глава Левобережной администрации Юрий Федько находится в реанимации. Также травмы получила жена Федько.

"Он сейчас в больнице. Работают врачи. Находится в реанимации", — сказала Козлова.

Она добавила, что во время взрыва пострадали несколько домовладений.

Напомним, утром 4 апреля в Днепропетровской области взорвался автомобиль, в результате чего пострадал чиновник и его жена.

Впоследствии в Нацполиции обнародовали фотографии с места происшествия, на которых видно изуродованный автомобиль.