Теракт у Дніпрі — підозрюваний не визнає провину і розповів свою версію

Підозрюваний у вчиненні теракту в Дніпрі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вчиненні теракту біля будівлі територіального центру комплектування. Чоловіка триматимуть під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України (ОГП) в понеділок, 16 грудня.

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Що каже підсудний

В ОГП зазначили, що 37-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб.

"Затриманому напередодні у Дніпрі повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвело до загибелі людини", — йдеться у повідомленні.

Сам фігурант на суді заявив, що його нібито підставили. Мовляв, про вибухівку він не знав, а "куратор" із соцмереж дав завдання лише облити фарбою людину, яка начебто бере хабарі. Для цього чоловіку "підготували" спеціальну сумку, яку попросили поставити під лавку. Підсудний також запевняє, що не працює на російські спецслужби.

"Я причетний, але це не моя провина. Мене використали, обманули. Там не повинно було бути ніякої вибухівки. Намірів вбивати у мене не було", — сказав підозрюваний на суді.

Нагадаємо, у Дніпрі 14 грудня пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо про теракт, у результаті якого є постраждалі та загиблий . У мережі опублікували момент детонації вибухівки.